Prysmian rachète le groupe américain Channell pour 950 millions de dollars

Le fabricant italien Prysmian, numéro un mondial sur le marché des câbles, a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le groupe américain Channell, fournisseur de solutions de connectivité intégrées, pour un montant de 950 millions de dollars.

En fonction de l'atteinte de certains objectifs financiers, Prysmian pourrait débourser un montant supplémentaire de 200 millions de dollars, explique le groupe italien dans un communiqué.

Fondé en 1922 par la famille Channell, le groupe américain fabrique des boîtiers en plastique et en métal, des connecteurs de fils pour le cuivre et des systèmes de gestion de câbles pour la fibre optique, conçus notamment pour les secteurs des télécommunications et de l'énergie.

"Nous renforçons notre présence en Amérique du Nord tout en acquérant un savoir-faire et un portefeuille de produits qui nous permettront d'être encore plus compétitifs à l'échelle mondiale", a commenté le directeur général de Prysmian, Massimo Battaini, cité dans le communiqué.

Le groupe italien avait annoncé en avril 2024 le rachat du groupe américain Encore Wire, un fabricant de câbles électriques en cuivre et aluminium, pour environ 3,9 milliards d'euros.

Pour Prysmian, il s'agissait de sa plus grande acquisition depuis le rachat de la société américaine General Cable en 2018 pour un montant de trois milliards de dollars.

Dans la foulée de l'acquisition de Encore Wire, M. Battaini avait indiqué que le groupe envisageait une double cotation, à Milan comme c'est déjà le cas actuellement, et à New York.