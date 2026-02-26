Prysmian prévoit une hausse des bénéfices en 2026 après une légère baisse du bénéfice de base au quatrième trimestre

par Laura Contemori

Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI a prévu un bénéfice plus élevé pour 2026 jeudi, après que l'expansion des marges dans son activité de transmission ait entraîné une augmentation de 20% des bénéfices de base du quatrième trimestre.

Le bénéfice trimestriel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté à 622 millions d'euros (735 millions de dollars), légèrement en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 635 millions d'euros.

"Sur cette base, la position de leader de notre activité Transmission sera encore renforcée grâce aux accords d'acquisition de Xtera XCOMQ.PK et d'ACSM ," a déclaré l'administrateur délégué Massimo Battaini dans un communiqué de presse.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré dans une note que les résultats du quatrième trimestre étaient mitigés, le flux de trésorerie étant meilleur que prévu malgré un bénéfice de base en deçà des prévisions.

Prysmian prévoit un Ebitda ajusté pour 2026 compris entre 2,63 milliards et 2,78 milliards d'euros, en hausse par rapport aux 2,40 milliards de l'année dernière. Le consensus des analystes fourni par la société s'élevait à 2,73 milliards d'euros pour 2026.

L'entreprise prévoit un flux de trésorerie disponible de 1,30 milliard à 1,40 milliard d'euros cette année, ce qui est supérieur au consensus d'environ 1,20 milliard d'euros. Les analystes de Jefferies ont déclaré qu'il s'agissait d'un "net point positif" dans des perspectives généralement conservatrices. Ces perspectives n'incluent pas les effets potentiels des droits de douane américains, a déclaré Prysmian. L'importante activité américaine de la société a bénéficié de l' augmentation des droits de douane sur le cuivre importé, car elle s'approvisionne localement en métal et répercute les prix plus élevés sur ses clients .

L'Amérique du Nord représente environ 30 % du chiffre d'affaires total de Prysmian.

(1 dollar = 0,8462 euro)