Prysmian prévoit une augmentation de ses bénéfices en 2026 et affirme que les tarifs douaniers permettront de gagner des parts de marché

Prysmian prévoit pour 2026 un Ebitda ajusté de 2,63-2,78 milliards d'euros

L'effet des tarifs douaniers américains, largement positif, est exclu des perspectives

Le directeur général Battaini déclare que le groupe est prêt pour les fusions et acquisitions, avec des transactions plus importantes attendues à partir de 2027

Les actions deviennent positives à la mi-journée, après avoir chuté à l'ouverture du marché

par Laura Contemori

Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI a prévu jeudi une hausse de ses bénéfices et de son flux de trésorerie pour 2026, en excluant un coup de pouce potentiel des mesures commerciales américaines, après que son bénéfice de base a manqué les attentes du marché au quatrième trimestre.

Les actions de la société ont chuté au début des échanges, mais ont fait marche arrière pour s'échanger près de 2 % de plus à la mi-journée, heure locale. Prysmian a été l'un des gagnants du régime tarifaire américain, car sa grande entreprise américaine a bénéficié de droits de douane plus élevés sur le cuivre importé. Contrairement à ses rivaux plus dépendants des importations, le groupe italien s'approvisionne localement en métal .

S'adressant aux journalistes après la publication des résultats, le directeur général Massimo Battaini a déclaré que l'augmentation des droits d'importation américains continuerait à accroître les coûts des câbles importés de pays tels que la Chine, la Corée et d'autres pays.

Cela signifie que les importateurs devront augmenter leurs prix pour protéger leurs bénéfices, ce qui affectera leur compétitivité et permettra à Prysmian de gagner des parts de marché au fil du temps, a-t-il ajouté.

L'Amérique du Nord représente environ 40 % du chiffre d'affaires total de Prysmian, qui fabrique beaucoup aux États-Unis.

La société prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 2,63 milliards d'euros et 2,78 milliards d'euros (3,10 milliards de dollars et 3,28 milliards de dollars) pour 2026, en hausse par rapport aux 2,40 milliards de l'année dernière.

Le consensus des analystes fourni par l'entreprise pour 2026 s'élevait à 2,73 milliards d'euros.

L'entreprise prévoit un flux de trésorerie disponible de 1,30 à 1,40 milliard d'euros cette année, alors que les analystes l'avaient estimé à environ 1,20 milliard d'euros. Les analystes de Jefferies ont déclaré qu'il s'agissait d'un "point clairement positif" dans des perspectives généralement conservatrices.

L'Ebitda ajusté trimestriel a augmenté de 20 % pour atteindre 622 millions d'euros, grâce à l'augmentation des marges dans le secteur de la transmission, mais il n'a pas atteint l'estimation moyenne des analystes, qui était de 635 millions d'euros. "Sur cette base, la position de leader de notre activité de transmission sera encore renforcée grâce aux accords d'acquisition de Xtera XCOMQ.PK et d'ACSM ," a déclaré M. Battaini dans un communiqué de presse.

Il a déclaré aux journalistes que Prysmian était prêt pour des acquisitions de taille moyenne et importante, les transactions plus importantes étant plus probables à partir de 2027. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, il a ajouté que l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe restaient les régions prioritaires pour l'expansion.

