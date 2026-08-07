Prysmian en hausse sur un relèvement chez Berenberg

Prysmian gagne 1,6% à 126,5 EUR à Milan, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Berenberg de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 150 EUR, le broker suggérant de tirer parti de la baisse du titre ces derniers mois pour se positionner.

"L'action Prysmian a chuté d'environ 20% depuis son pic de début mai, alors que l'enthousiasme pour les infrastructures d'IA s'estompait et que les investisseurs avaient digéré les commentaires positifs ayant conduit à une vive réaction du titre après les résultats du 1er trimestre", souligne Berenberg.

Or, selon l'intermédiaire financier, les résultats du fabricant italien de câbles et de systèmes de câblage au titre du 2e trimestre "ont coché plusieurs cases importantes, notamment une accélération dans le secteur de l'industrie et de la construction".

"Les investissements organiques de capacité, l'amélioration du portefeuille et les accords à long terme dans les câbles à fibre optique soutiennent une amélioration structurelle de la performance financière et du positionnement compétitif de Prysmian, ce qui, à notre avis, n'est pas entièrement reflété dans le cours actuel", juge-t-il.