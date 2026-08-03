Prysmian dans le rouge après l'annonce d'une opération de croissance externe

Prysmian cède du terrain à la Bourse de Milan (-1,50%, à 118,45 euros) après l'annonce de la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'Atkore aux Etats-Unis, pour une valeur implicite d'environ 3,8 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros).

Dans une note, Jefferies précise qu'Atkore compte environ 30 grands centres de fabrication et de distribution, principalement en Amérique du Nord, avec des sites également en Australie, en Belgique, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Le groupe italien prévoit de générer des synergies brutes (avant impôts) en rythme de croisière d'environ 150 millions de dollars dans les trois ans suivant la clôture de l'opération. Cette dernière devrait être relutive à un chiffre élevé sur le bénéfice par action dès la première année complète, puis relutive à deux chiffres une fois les synergies en rythme de croisière atteintes.

Pour le financement, Prysmian va gérer via une combinaison de dettes et de capitaux propres avec pour objectif de préserver le profil Investment Grade.

La transaction va renforcer la présence de Prysmian en Amérique du Nord en y ajoutant un portefeuille très complémentaire de produits d'infrastructures électriques adjacents aux câbles, accélérant ainsi son évolution vers un statut de fournisseur complet de solutions électriques. Dans le contexte d'une dynamique de croissance récente sur le marché électrique américain, l'offre commerciale intégrée permettra des délais de livraison et des processus d'installation plus rapides. Cela créera également de nouvelles opportunités de R&D en combinant les câbles avec des composants adjacents afin de stimuler la productivité sur les chantiers, d'améliorer la sécurité des installateurs et de renforcer la fiabilité globale des infrastructures électriques.

Jefferies est à acheter sur le titre Prysmian, avec une cible de cours de 180 euros, soit un potentiel de hausse de 50%.