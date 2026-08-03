Prysmian conclut un accord de 3,8 milliards de dollars pour racheter Atkore dans le cadre de son offensive sur le marché américain de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute les commentaires du directeur général aux paragraphes 5 et 6, et ceux du directeur financier au paragraphe 8)

* Il s'agit de la dernière acquisition majeure aux États-Unis réalisée par le groupe milanais depuis 2024

* Le groupe issu de la fusion afficherait un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars

* Le directeur général indique qu'il étudie déjà des opportunités de fusions-acquisitions similaires ailleurs

par Valentina Za et Claudia Cristoferi

L'italien Prysmian PRY.MI , premier fabricant mondial de câbles, a conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant américain de produits électriques Atkore

ATKR.N pour un montant de 3,8 milliards de dollars, misant ainsi sur l'électrification et la demande en infrastructures liée à l'intelligence artificielle.

Prysmian renforce sa présence en Amérique du Nord, à commencer par le rachat en 2024 du fabricant texan de fils de cuivre Encore Wire Corp pour 4,79 milliards de dollars, suivi en 2025 par l’acquisition, pour 1,15 milliard de dollars, de Channell Commercial, une entreprise californienne spécialisée dans la conception et la fabrication de boîtiers de télécommunications et de produits de connectivité. Il y a quelques semaines à peine, le groupe a conclu un accord à long terme , d’une valeur pouvant atteindre 5,5 milliards d’euros, avec la société américaine d’électronique Molex, filiale du groupe Koch, pour la fourniture de câbles à fibre optique destinés aux centres de données.

L'Amérique du Nord représente actuellement 40 % du chiffre d'affaires de Prysmian.

«Atkore s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à renforcer notre présence aux États-Unis, où nous allons gagner en envergure et en complétude», a déclaré Massimo Battaini, directeur général de Prysmian, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Prysmian, qui a remporté le rachat d’Atkore à l’issue d’un processus concurrentiel, recherchera des acquisitions similaires dans d’autres régions et évaluait déjà d’autres opportunités de fusions-acquisitions, a-t-il ajouté.

La société milanaise a proposé 95 dollars par action Atkore en numéraire, soit une prime de 30 % par rapport au cours de clôture de vendredi, qui s’élevait à 72,96 dollars selon les calculs de Reuters.

CHUTE DU COURS DE L'ACTION PRYSMIAN

Pier Francesco Facchini, directeur financier de Prysmian, a indiqué que l'acquisition serait financée à hauteur d'environ 20 % par des fonds propres, y compris la vente éventuelle d'actions propres, à plus de 20 % par des instruments hybrides, et les 60 % restants par un financement par emprunt.

L'action Prysmian a ouvert en hausse de 3 % avant de s'inverser de tendance pour clôturer en baisse de 3 % à 09 h 50 GMT.

Atkore, qui emploie environ 5 400 personnes dans le monde, a déclaré un chiffre d’affaires de 2,85 milliards de dollars pour 2025 et un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 386 millions de dollars.

La société fabrique notamment des conduits électriques et des systèmes de gestion des câbles, et approvisionne les centres de données, les services publics (y compris les énergies renouvelables) et les secteurs des transports, tels que les chemins de fer.

M. Battaini a déclaré aux analystes que, dans la mesure où Prysmian et Atkore proposaient des produits complémentaires aux mêmes clients, une offre groupée augmenterait les chances de remporter des contrats.

Prysmian prévoit que cette acquisition générera environ 150 millions de dollars de bénéfices annuels avant impôts dans les trois ans suivant la finalisation de la transaction, prévue d’ici le 31 décembre.

Elle a indiqué que la société issue de la fusion aurait enregistré, sur une base pro forma, un chiffre d’affaires d’environ 22 milliards d’euros pour 2025 et un résultat opérationnel ajusté de 2,7 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8672 euro)