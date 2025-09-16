Prysmian cède le solde de sa participation dans YOFC
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:02
Ces titres, représentant environ 5% du capital social total de YOFC, ont été cédés pour un prix unitaire de 47,10 dollars de Hong Kong (HKD). La contrepartie brute du placement s'élève ainsi à environ 1,8 MdHKD (soit environ 193 MEUR).
Pour rappel, le fabricant de câbles italien avait annoncé, le 1er septembre, une première cession d'actions pour 5% du capital de YOFC, à un prix de 45,25 HKD par action. Par cette seconde cession, Prysmian sort ainsi complètement du capital de cette société cotée à Hong Kong.
