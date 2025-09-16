 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Prysmian cède le solde de sa participation dans YOFC
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:02

Prysmian, via sa filiale Draka Comteq, annonce avoir cédé, à un nombre limité d'investisseurs institutionnels, la totalité de ses 37 595 255 actions H restantes de Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC).

Ces titres, représentant environ 5% du capital social total de YOFC, ont été cédés pour un prix unitaire de 47,10 dollars de Hong Kong (HKD). La contrepartie brute du placement s'élève ainsi à environ 1,8 MdHKD (soit environ 193 MEUR).

Pour rappel, le fabricant de câbles italien avait annoncé, le 1er septembre, une première cession d'actions pour 5% du capital de YOFC, à un prix de 45,25 HKD par action. Par cette seconde cession, Prysmian sort ainsi complètement du capital de cette société cotée à Hong Kong.

Valeurs associées

PRYSMIAN
81,420 EUR MIL +0,99%
