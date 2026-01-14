Prudential nomme Sir Douglas Flint pour succéder à Shriti Vadera en tant que président
Sir Douglas a passé plus de vingt ans chez HSBC, occupant le poste de directeur financier du groupe de 1995 à 2010, puis de président du groupe de 2010 à 2017. Depuis 2018, il préside à la fois Aberdeen Group et IP Group.
Jeremy Anderson, directeur indépendant principal a déclaré : " Douglas apporte une vaste expérience dans la direction d'institutions financières mondiales, ainsi qu'une solide expérience en Asie, et est idéalement placé pour diriger la prochaine étape du développement du Groupe".
Le DG, Anil Wadhwani, a déclaré : " Douglas apporte une expertise extrêmement précieuse au Conseil d'administration et sa connaissance approfondie de l'Asie est particulièrement importante pour l'entreprise. "
Valeurs associées
|1 184,000 GBX
|LSE
|+1,37%
