Prudential nomme Sir Douglas Flint pour succéder à Shriti Vadera en tant que président
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:07

Prudential annonce que Sir Douglas Flint sera nommé administrateur non exécutif et président désigné pour succéder à Shriti Vadera en tant que président du conseil d'administration, à la suite de l'assemblée générale annuelle de la société le 28 mai 2026.

Sir Douglas a passé plus de vingt ans chez HSBC, occupant le poste de directeur financier du groupe de 1995 à 2010, puis de président du groupe de 2010 à 2017. Depuis 2018, il préside à la fois Aberdeen Group et IP Group.

Jeremy Anderson, directeur indépendant principal a déclaré : " Douglas apporte une vaste expérience dans la direction d'institutions financières mondiales, ainsi qu'une solide expérience en Asie, et est idéalement placé pour diriger la prochaine étape du développement du Groupe".

Le DG, Anil Wadhwani, a déclaré : " Douglas apporte une expertise extrêmement précieuse au Conseil d'administration et sa connaissance approfondie de l'Asie est particulièrement importante pour l'entreprise. "

Valeurs associées

PRUDENTIAL
1 184,000 GBX LSE +1,37%
