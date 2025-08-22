Prudence sur les marchés européens avant Powell

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. L'attentisme est de vigueur avant l'intervention de Jerome Powell en milieu d'après-midi dans le cadre du colloque de Jackson Hole qui réunit de nombreux banquiers centraux. L'agenda macroéconomique s'annonce allégé ce vendredi. En Allemagne, le PIB du deuxième trimestre est ressorti inférieur aux attentes. Côté valeurs, Air Liquide annonce être sur le point d'acquérir pour près de 3 milliards d'euros le groupe sud-coréen DIG Airgas.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Air Liquide annonce avoir signé un accord engageant avec Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, en vue de l'acquisition de DIG Airgas, acteur central en Corée du Sud. Cette opération devrait être finalisée au premier semestre 2026. La transaction proposée attribue à DIG Airgas une valeur d’entreprise de 2,85 milliards d’euros. Cette acquisition majeure marque une étape stratégique importante pour Air Liquide, qui renforce ainsi considérablement sa position sur le marché sud-coréen.

Hermès

Hermès annonce l'ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, situé dans le célèbre quartier de Gangnam, à Séoul. " Désormais dans le hall Ouest du mall, l'espace harmonieux du magasin présente les seize métiers de la maison dans un décor lumineux et révèle les savoir-faire d'Hermès, tout en réaffirmant son attachement à la région " a précisé le groupe de luxe dans un communiqué.

L'Oréal

Hier, L'Oréal a accusé l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Le géant des cosmétiques a été pénalisé par le piètre performance annuelle de son concurrent Coty qui s'accompagne de perspectives décevantes. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté. Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an.

Pernod Ricard

L'Union européenne " n'a pas réussi " à obtenir d'exemption pour le vin, qui sera taxé à hauteur de 15 %, selon un communiqué commun publié hier par Bruxelles et l'administration Trump. L'accord commercial n'intègre pas encore d'exemption pour le secteur des vins et spiritueux, a confirmé le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, tout en précisant que la porte reste ouverte à une réduction supplémentaire des droits de douane pour ce secteur, ainsi que pour d'autres secteurs non couverts par l'accord actuel."

Les chiffres macroéconomiques

L'Allemagne a enregistré une hausse de 0,2% de son PIB au deuxième trimestre en rythme annuel contre un consensus de +0,4% après +0,3% au premier trimestre.

En France, le climat des affaires en août sera connu à 8h45.

Vers 8h30, l'euro cède 0,14% à 1,1591 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé avant le début ce jeudi du symposium de Jackson Hole, la grande conférence de banquiers centraux organisée par la Fed. Le discours de Jerome Powell programmé demain sera le point d'orgue de cet événement annuel. Côté statistiques, l'indice PMI Composite en zone euro en août a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2024. Côté valeurs, L'Oréal a fini sous pression pénalisé par la faible performance de son concurrent Coty. L'indice phare de la place parisienne a perdu 0,44% à 7938 points alors que le Dax a gagné 0,08% à 24295 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge. La prudence est de mise avant l'intervention de Jerome Powell ce vendredi dans le cadre du colloque de Jackson Hole qui réunit de nombreux banquiers centraux. Sur le front des statistiques, l'activité du secteur privé a progressé en août à son rythme le plus élevé depuis décembre. Côté valeurs, Walmart a été sanctionné malgré le relèvement d'une partie de ses prévisions annuelles. Le Dow Jones s'est replié de 0,34% à 44785 points et le Nasdaq de 0,34% à 21100 points.