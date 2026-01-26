Prudence pour débuter la semaine en Europe

(AOF) - Les bourses européennes devraient débuter la semaine comme elles ont fini la précédente : avec prudence. Selon les futurs sur indices, le CAC 40 devrait être quasiment inchangé à l’ouverture (+0,03%). Les prochains jours devraient être animés avec plusieurs géants de la cote qui publieront leurs résultats (LVMH, Boeing, Microsoft, Tesla, Meta…). Les investisseurs surveilleront également la réunion de la Réserve fédérale américaine, même si un statu quo sur les taux est très largement anticipé. Au niveau des statistiques, ce lundi, il faudra se concentrer sur les commandes de biens durables out

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil leader en Italie, spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de modes premium et de luxe. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Danone

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Danone annonce qu'il procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles. La priorité du groupe agroalimentaire est de garantir aux parents et aux professionnels de santé qu'ils peuvent continuer à avoir pleinement confiance dans la sécurité et la qualité de ses produits de nutrition infantile.

Fnac Darty

Fnac Darty a annoncé avoir reçu une offre de EP Group, une société contrôlée par Daniel Daniel Kretinsky, proposant le lancement d'une Offre publique d'achat (OPA) sur ses titres. La proposition s'élève à 36 euros par action Fnac Darty, soit +19,01% par rapport au cours de clôture de vendredi. Elle concerne également l'ensemble des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros. En outre, EP Group détient déjà 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty via sa filiale Vesa Equity Investment.

Mastrad

L'entreprise spécialisée dans les ustensiles de cuisine a procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage de la troisième tranche de son financement obligataire, ainsi qu'à une augmentation de capital consécutive à un défaut de paiement intervenu sur la deuxième tranche.

Les chiffres macroéconomiques

Aujourd'hui, les investisseurs surveilleront l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne à 10h. Puis, à 14h30 aux Etats-Unis, il y aura l'indice de la Fed de Chicago et les commandes de biens durables.

Hier à Paris

La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un repli anecdotique de 0,07%, pénalisée par Saint-Gobain (-1,86%), Kering (-1,82%) et Bouygues (-1,74%). Les mouvements sont aussi limités sur les autres places européennes. Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien aura ainsi reculé de 1,4%, son deuxième exercice hebdomadaire dans le rouge à la suite, après le repli de 1,23% observé entre le 12 et le 16 janvier. La tendance a été chahutée par les visées expansionnistes de Washington sur le Groenland, par les menaces de Trump de taxer les pays européens qui ne soutiendrait ce projet, puis... par le revirement du milliardaire.

Hier à Wall Street

Vendredi, les indices américains ont terminé la semaine en ordre dispersé, pénalisés par les tensions géopolitiques malgré le revirement de Donald Trump sur la question des droits de douanes liés au Groenland. Le Dow Jones a reculé de 0,58%, à 49 098,71 points, le S&P 500 a grappillé 0,03%, à 6 915,61 points, tandis que le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,28%, à 23 501,24 points. Cette semaine sera encore très chargée avec la réunion de la Fed, même si un statu quo est très largement anticipé, et plusieurs géants de la cote américaine publieront leurs trimestriels.