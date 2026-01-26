La Bourse de Paris prudente avant une semaine chargée

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue prudemment lundi à l'orée d'une semaine marquée par la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et riche en résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique.

Vers 09H50 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,23% à 8.123,11 points, en recul de 19,94 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait cédé 0,07% à 8.143,05 points, en recul de 5,84 points.

Peu de rendez-vous sont à l'agenda ce lundi, avant une semaine riche en événements.

"L'attention sera principalement portée sur le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine", qui se réunit mardi et mercredi, relève Patrick Munnelly, spécialiste de la stratégie de marché pour Tickmill Group.

Cette réunion se tiendra dans un contexte tendu, le président de l'institution Jerome Powell ayant révélé début janvier l'existence d'une procédure lancée par le ministère de la Justice contre lui. Il a dénoncé une énième tentative d'intimidation de la Fed par l'exécutif.

Donald Trump réclame depuis plusieurs mois davantage de baisses des taux de la part de l'institution financière, et la pression s'intensifie à l'approche des élections de mi-mandat à l'automne.

Autre point d'attention des marchés cette semaine: la saison des résultats qui bat son plein, avec notamment mardi à Paris la publication annuelle du géant du luxe LVMH, première capitalisation de l'indice CAC 40.

Aux Etats-Unis, plusieurs poids lourds de la tech seront aussi sous le feu des projecteurs, avec les résultats du quatrième trimestre de Meta et de Microsoft mercredi et d'Apple jeudi.

Du côté du marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans atteignait 3,47%, contre 3,49% vendredi en clôture.

OPA sur Fnac Darty

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a lancé une offre publique d'achat (OPA) sur Fnac Darty. Il compte prendre le contrôle majoritaire du spécialiste de l'électronique et des produits culturels sur qui planait l'ombre d'un actionnaire indirect chinois ces derniers mois.

Vers 09H50, l'action du groupe prenait 17,19% à 35,45 euros après s'être envolée de près de 19% dans les tout premiers échanges. L'OPA a été lancée vendredi au prix de 36 euros par action.

Procédure contre Essilor Luxottica

Selon Bloomberg, le numéro un mondial de l'optique fait face à une procédure judiciaire aux Etats-Unis de la part de l'entreprise Solos Technologie, qui revendique le brevet de technologies utilisé pour les lunettes connectées qu'il développe avec le géant de la tech Meta.

Il cédait 1,02% à 262,40 euros.

Introduction en Bourse en vue pour Rising Stone

La société française Rising Stone, spécialiste de l'immobilier de luxe, a annoncé lundi "l'approbation de son document d'enregistrement" par l'Autorité des marchés financiers, en vue d'un "projet d'introduction en Bourse" à Paris.

Il s'agirait de la première IPO d'une entreprise sur la place parisienne en 2026. Rising Stone, qui commercialise notamment des appartements et des chalets haut de gamme dans des stations alpines, revendique déjà "5,6 millions d'engagements de souscription" dans le cadre de ce projet.

Euronext CAC40