 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marchés financiers: l'or dépasse les 5.000 dollars, les Bourses atones
information fournie par AFP 26/01/2026 à 10:03

Les marchés boursiers restent prudents avant une semaine riche en événements ( AFP / ANGELA WEISS )

Les marchés boursiers restent prudents avant une semaine riche en événements ( AFP / ANGELA WEISS )

L'or a dépassé lundi pour la première fois la barre des 5.000 dollars, jouant son rôle de valeur refuge face aux incertitudes suscitées par la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis, tandis que les marchés boursiers restent prudents avant une semaine riche en événements.

Le métal jaune s'est hissé lundi à un nouveau record, à 5.111,07 dollars l'once (31,1 g) dépassant pour la première fois le cap symbolique des 5.000 dollars. Vers 08H30 GMT, il était à 5.097,04 dollars l'once.

Valeur refuge par excellence, l'or progresse sans discontinuer depuis deux ans: l'once valait un peu plus de 2.000 dollars en janvier 2024.

Elle est stimulée par les revirements fréquents de Donald Trump qui créent un climat d'incertitude aux Etats-Unis, détournant les investisseurs et les banques centrales du dollar et des obligations d'Etat, habituellement considérés comme des valeurs refuges.

Sa progression récente a d'ailleurs été soutenue par les tensions autour du Groenland, dont le président américain a dit vouloir s'emparer, promettant à ses alliés européens des taxes douanières en cas d'opposition, avant finalement de lever sa menace, assurant avoir "conçu le cadre d'un futur accord".

Plus généralement, "la dépréciation des devises et l'augmentation du niveau d'endettement" des Etats, "se traduisent par une soif insatiable" d'"actifs tangibles", estime Neil Wilson, de Saxo Markets.

Côté marchés boursiers, l'heure est à la prudence lundi, à l'orée d'une semaine à l'agenda chargé. En Europe, vers 08H30 GMT, Paris reculait de 0,20%, Francfort était stable (-0,01%) et Londres grappillait 0,15%. Milan prenait 0,21%.

"Les investisseurs restent prudents à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale", qui aura lieu mardi et mercredi, relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Cette réunion se tiendra dans un contexte tendu, le président de l'institution Jerome Powell ayant révélé début janvier l'existence d'une procédure lancée par le ministère de la Justice contre lui. Il a dénoncé une énième tentative d'intimidation de la Fed par l'exécutif.

Donald Trump réclame depuis plusieurs mois davantage de baisses des taux de la part de l'institution financière, et la pression s'intensifie à l'approche des élections de mi-mandat à l'automne.

Autre point d'attention des marchés cette semaine: la saison des résultats qui bat son plein.

Aux Etats-Unis, plusieurs poids lourds de la tech seront sous le feu des projecteurs, avec les résultats du quatrième trimestre de Meta et de Microsoft mercredi et d' Apple jeudi.

Les investisseurs gardent aussi un oeil sur la situation géopolitique.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé qu'il imposerait des "droits de douane à 100%" sur les importations canadiennes aux Etats-Unis en cas d'accord commercial entre le Canada et la Chine.

En Asie, Hong Kong (-0,06%) et Shanghai (-0,09%) évoluaient sans mouvement dans les derniers échanges.

Le yen bondit

Le yen flambe, prenant 1,04% à 182,58 yens pour un dollar.

La monnaie nippone a été portée lundi par des informations relayées par l'agence de presse Bloomberg, selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourrait soutenir une intervention de Tokyo pour faire apprécier sa valeur, en chute libre ces dernières semaines.

"Si la Fed intervient, c'est que c'est du sérieux", estime Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Vendredi, le yen avait déjà été poussé par les déclarations de la ministre des Finances japonaise, Satsuki Katayama, qui n'avait pas écarté l'option d'intervenir pour soutenir sa monnaie, qui a perdu près de 6% face au dollar au cours des six derniers mois et évolue proche de ses plus bas niveaux depuis 2024.

Dans ce contexte, la Bourse de Tokyo a perdu 1,79%.

Fnac Darty flambe, OPA en vue

Le titre du groupe français de distribution Fnac Darty bondissait de 17,19% à 35,45 euros sur la Bourse de Paris lundi, après le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky vendredi au prix de 36 euros par action.

Investir dans l'or

Valeurs associées

APPLE
248,0200 USD NASDAQ -0,13%
FNAC DARTY
35,4000 EUR Euronext Paris +17,02%
META PLATFORMS
658,7600 USD NASDAQ +1,72%
MICROSOFT
466,0500 USD NASDAQ +3,30%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé tire un chariot rempli de vêtements de seconde main destinés au tri au centre de recyclage « Le Relais » à Acigné, près de Rennes, Le 21 juillet 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Vêtements usagés : en France, moins d’un tiers est collecté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 11:27 

    La filière française de collecte des vêtements traverse une crise depuis plus d’un an. Avec des emplois menacés et des tonnes de textiles exportées à l’étranger, le gouvernement prépare une réforme prévue pour mars 2026. Débordé par les flux massifs de l'ultra ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.01.2026 11:18 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'indécision domine
    BOIRON SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank