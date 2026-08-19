Prudence générale en Europe, même si le CAC 40 tente un rebond

Les grandes places européennes sont globalement prudentes 1h30 après l'ouverture, à l'exception du CAC 40 qui s'affiche en petite hausse. Les rendements des taux obligataires se détendent très légèrement, sans que ce soit lié à la situation au Moyen-Orient qui n'a pas évolué.

A Paris, le CAC 40 s'affiche en légère hausse de 0,26%, à 8 531 points, sous l'effet de quelques achats à bon compte après six replis consécutifs ponctués d'une perte cumulée de 2,48% pour le principal indice français.

A Francfort, le DAX 40 s'affiche en légère baisse de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 ne perd que 0,07%.

Durant la nuit, les Emirats arabes unis ont indiqué que l'Iran avait tiré deux missiles balistiques vers leur territoire, tous deux tombés en mer. De son côté, la République islamique a rejeté ces accusations.

Au niveau des Etats-Unis, Donald Trump a déclaré hier en fin d'après-midi, qu'il n'y avait aucune discussion actuellement ni programmée avec l'Iran.

La situation est donc toujours dans une impasse, ce qui continue de soutenir les cours de l'or noir. A New York, le WTI avance de 1,29%, à 85,55 dollars, et à Londres le Brent de la mer du Nord progresse de 0,28%, à 91,46 dollars.

Dans l'actualité macro-économique

Les investisseurs prendront connaissance à 11h des chiffres de l'inflation du mois de juillet dans la zone euro. Ils attendent également, après la clôture des bourses européennes, les "minutes" de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale des Etats-Unis.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,21%) et se négocie contre 1,16 dollar.

Au niveau des valeurs

A Paris, Veolia se distingue avec un gain de 1,12%, porté par une note RBC Capital qui a maintenu sa recommandation à surperformance, avec un objectif de cours relevé de 40,5 à 41,5 euros.

La hausse des cours de l'or noir continue de profiter à TotalEnergies qui grimpe de 1,43%.

En revanche, les bancaires sont dans le bas du palmarès, pénalisées par la récente hausse des taux obligataires et aussi victimes de prises de bénéfices. Société Générale abandonne 1,46%, mais affiche encore un gain de près de 15% depuis le début de l'année. De son côté, Crédit Agricole cède 1,07% et gagne encore près de 11% depuis le 1er janvier.

Ailleurs en Europe, Geberit flambe de 7,34% à Zurich. Le spécialiste des équipements sanitaires a dévoilé des résultats semestriels supérieurs aux prévisions.

Smith & Nephew abandonne 3,60% après l'annonce de la démission de John Rogers, le directeur financier du spécialiste des équipements médicaux.

Carlsberg trébuche de 2,58% à Copenhague. Le brasseur a pourtant affiné son objectif de croissance organique de son résultat opérationnel qui est désormais attendu en hausse de 4 à 6%, contre de 2 à 6% précédemment.