Prudence en vue en Europe, risque de "shutdown" aux USA

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé à la Place de la Bourse à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues mardi sur une note prudente avec la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques et l'incertitude sur une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown").

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,13% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,08%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,14% et le Stoxx 600 en baisse de 0,02%.

Avant la publication dans l'après-midi des deux indicateurs majeurs du jour, l'inflation en Allemagne et l'enquête Jolts sur les offres d'emplois aux Etats-Unis, le marché prendra connaissance des chiffres de la croissance en Grande-Bretagne, de deux statistiques sur les prix et la consommation en France et du taux de chômage allemand.

Sur le plan politique, l'Etat fédéral américain pourrait être contraint d'arrêter partiellement ses activités à partir de mercredi, premier jour de l'exercice budgétaire 2026, si les démocrates et les républicains du Congrès ne parviennent pas à un compromis sur le financement du gouvernement.

Le vice-président américain JD Vance a déclaré que le gouvernement semblait "se diriger vers un arrêt" au regard du peu d'avancées entre le président Donald Trump et les démocrates.

Cela pourrait mettre au chômage technique des centaines de milliers de fonctionnaires, provoquer des perturbations dans le trafic aérien et le versement des aides sociales.

Un shutdown devrait également provoquer un nouvel accès de faiblesse du dollar, une plus grande volatilité et un impact sur les valeurs liées à la consommation, tandis que la publication vendredi du rapport crucial sur l'emploi américain serait menacée.

"Un long arrêt, qui ne peut être exclu, pourrait entraver la capacité du marché à évaluer correctement le cours du cycle d'assouplissement de la Fed, même si des sources de données privées pourraient combler une petite partie du déficit", souligne Bob Savage, stratège macroéconomie chez BNY.

A WALL STREET

Wall Street a terminé en légère hausse lundi, les investisseurs misant sur les poids lourds technologiques malgré les incertitudes liées à un possible "Shutdown".

L'indice Dow Jones a gagné 0,15%, ou 68,78 points, à 46.316,07 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 17,51 points, soit 0,26% à 6.661,21 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 107,09 points, soit 0,48% à 22.591,154 point

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,15% à 45.119,57 points, soutenu par le secteur de l'assurance et des valeurs liées aux services d'infrastructure et de la pharmacie comme Ebara et Sumitomo Pharma. Le Topix, plus large, prend 0,40% à 3.143,05 points.

Les gains sont faibles au Japon en raison de l'ajustement semestriel du portefeuille et des prises de bénéfice dans le secteur technologique, notamment sur Advantest et SoftBank Group.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,50%, s'acheminant vers une hausse de 5,6% sur l'ensemble du mois, soit sa meilleure performance depuis un an.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,40% et le CSI 300 progresse de 0,22%, les indices se dirigeant vers un cinquième mois consécutif de gains, la plus longue séquence positive depuis octobre 2017. Ils sont portés par l'optimisme sur le développement de l'intelligence artificielle du pays.

Côté indicateur, l'activité manufacturière en Chine a progressé en septembre à son rythme le plus important depuis mars dernier avec un indice PMI Caixin/S&P Global à 51,2 après 50,5 en août. L'indice PMI manufacturier officiel est lui passé de 49,4 en août à 49,8 en septembre, restant en zone de contraction pour un sixième mois consécutif.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule encore mardi, de 0,04%, face à un panier de devises de référence en raison des inquiétudes sur un possible "shutdown" aux Etats-Unis.

Le dollar australien gagne 0,49% à 0,66075 dollar américain après que la Banque de réserve d'Australie (RBA) a maintenu ses taux directeurs comme attendu, estimant que l'inflation pourrait être plus élevée que prévu au troisième trimestre et que les perspectives économiques demeuraient incertaines.

L'euro avance de 0,05%, à 1,1732 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3441 dollar (+0,11%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie peu mardi, à 4,1445%, après un recul de 4,6 points lundi. Il a perdu 8,3 pb sur l'ensemble du mois.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, le projet de l'Opep+ d'un relèvement de la production et la reprise des exportations de pétrole de la région du Kurdistan irakien via la Turquie renforçant les perspectives d'une offre excédentaire.

Le Brent reflue de 0,57% à 67,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,47% à 63,15 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Croissance du PIB T2 +0,3% +0,3%

- sur un an +1,2% +1,2%

FR 06h45 Consommation des ménages août +0,3% -0,3%

FR 06h45 Inflation IPCH (préliminaire) septembre -0,9% +0,5%

- sur un an 1,3% 0,8%

FR 06h45 Prix à la production août n.d. +0,4%

- sur un an n.d. +0,4%

DE 07h55 Taux de chômage septembre 6,3% 6,3%

DE 12h00 Inflation IPCH préliminaire septembre +0,1% +0,1%

- sur un an +2,2% +2,1%

USA 14h00 Offres d'emplois (enquête août 7,185 7,181

Jolts) millions millions

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)