France: les dépenses des ménages repartent un peu à la hausse en août, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les dépenses en biens des ménages sont légèrement reparties à la hausse en août, augmentant de 0,1%, après une baisse de 0,6% en juillet, grâce à un un rebond pour les biens fabriqués, tandis que la consommation alimentaire et celle en énergie sont quasiment stables, a annoncé l'Insee mardi.

En août, la consommation des ménages en biens fabriqués rebondit (+0,3% après -0,3% en juillet), portée par le net rebond des dépenses en habillement-textile qui ont cru de 1,8% sur le mois contre -2,6 % en juillet, note l'Insee.

Le repli des achats de biens d'équipement du logement (-2,3 % contre +2,7 % en juillet) a été contrebalancé par le rebond des achats en matériel de transport (+1,2 % après -1,7 %).

L'Insee relève également que les dépenses en énergie des ménages sont restées quasi stables en août (-0,1 % après -1,7 % en juillet), qu'il s'agisse des dépenses en gaz et en électricité ou de celles en produits pétroliers.

L'Insee a corrigé l'évolution de la consommation totale des ménages en biens en juillet, et revu en baisse son estimation de 0,3 point: elle a reculé de 0,6% au lieu -0,3% précédemment estimé.

Le mois d'août est également marqué par une consommation alimentaire stable des ménages, alors que la consommation en produits agricoles (produits non transformés) diminue de nouveau, tandis que celle en produits agroalimentaires se redresse légèrement.

La consommation de tabac est en baisse pour le quatrième mois consécutif.