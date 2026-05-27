par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mercredi dans une séance ‌qui devrait de nouveau être dominée par la géopolitique en l'absence d'indicateurs économiques majeurs.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,34% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de ​0,24%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,12%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,18% et le Stoxx 600 en hausse de 0,13%.

L'Iran a déclaré mardi que les Etats-Unis avaient enfreint le cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept semaines, après les frappes effectuées lundi soir par l'armée américaine à proximité du détroit d'Ormuz.

Les investisseurs restent ainsi à l'affût de nouveaux signes sur ​la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis que l'on observe pour le moment une légère détente des cours du pétrole, du dollar et des rendements obligataires américains.

Les espoirs de paix au Moyen-Orient, de nouveau amoindris, mais pas complètement abandonnés, ont laissé ces ​derniers jours les marchés sur le qui-vive, alimentant une incertitude, qui n'a favorisé ni une prise de ⁠risque franche ni aversion exagérée. Résultat: l'indice paneuropéen Stoxx 600 reste proche de son niveau record, atteint juste avant le déclenchement des frappes israélo-américaines contre l'Iran, sans toutefois parvenir depuis ‌plusieurs séances à franchir ce cap.

Côté indicateurs, en attendant les chiffres de l'inflation jeudi et vendredi en Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs auront pour seule donnée économique principale ce mercredi la confiance du consommateur en France pour le mois de mai.

S'agissant des résultats d'entreprises alors que la saison des publications touche à sa ​fin, dans le secteur technologique, les comptes financiers de Soitec sont prévus, tandis ‌que Capgemini et STMicroelectronics tiennent leur assemblée générale. Dans les autres compartiments, Société Générale, Bolloré, Chevron et Exxon Mobil devraient retenir l'attention.

A ⁠WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, seul le Dow Jones terminant en baisse alors que le S&P-500 et le Nasdaq se sont établis à des pics inédits, portés par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) qui a relégué au second plan les inquiétudes sur le conflit au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a cédé 0,23%, ou 118,02 points, à 50.461,68 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 45,65 ⁠points, soit 0,61%, à 7.519,12 points.

Le Nasdaq ‌Composite a avancé de son côté de 312,21 points (1,19%) à 26.656,18 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé mercredi de 0,15% à 65.095,56 ⁠points, après avoir atteint en séance un niveau record, tiré par les valeurs technologiques, poids lourd de l'indice, qui ont compensé les pertes dans les valeurs financières. Le Topix, plus large, a cédé 0,52% ‌à 3.918,01 points.

"Les investisseurs concentrent leurs investissements sur les actions à forte croissance liées aux semi-conducteurs. Les actions dites value sont délaissées car il n'y a pas lieu de ⁠les acheter lorsque les actions technologiques offrent des rendements solides", explique Kazuaki Shimada, chef stratège chez IwaiCosmo Securities.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie ⁠et du Pacifique (hors Japon) gagne 1,60%, signant une ‌cinquième séance consécutive dans le vert, après avoir atteint un plus haut historique.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 1,22% et le CSI 300 reflue de 0,57%, dans un contexte de forte ​volatilité où les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) et à l'immobilier ont pesé, malgré des données montrant que ‌les bénéfices dans l'industrie ont progressé de 24,7% en avril sur un an, soit le rythme le plus rapide depuis plus de deux ans.

L'indice Hang Seng à Hong Kong recule de 1,05% avec le secteur technologique qui abandonne 0,64%.

LES ​VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule mercredi de 0,09% face à un panier de devises de référence. Il reste ainsi quasiment inchangé à 99,11 points après avoir progressé de 0,15% mardi.

L'euro avance de 0,13%, à 1,1643 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3453 dollar (+0,07%).

Le yen s'affiche à 159,27 pour un dollar, oscillant près d'une zone considérée comme susceptible de déclencher une intervention des ⁠autorités japonaises alors que les cambistes évaluent les risques au Moyen-Orient.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 1,4 point de base, à 4,4787%, après un recul de 8,1 points la veille.

Le rendement du Bund allemand de même échéance cède environ deux points de base, à 2,965% après une hausse de 3,2 points la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi, effaçant une partie du gain de 4% réalisé la veille, les opérateurs cherchant à obtenir des éclaircissements sur les négociations complexes entre l'Iran et les Etats-Unis alors que la reprise des hostilités a retardé la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz.

Le Brent reflue de 1,61% à 97,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 2,10% à 91,92 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU ​27 MAI:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Confiance des ménages mai 83 84

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)