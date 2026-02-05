Prudence en vue en Europe, la BCE en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière dans un contexte de prudence sur les valeurs technologiques. La Banque d’Angleterre et la BCE devraient toutes deux maintenir le statu quo sur leurs taux directeurs. L’enquête JOLTS sur l’emploi sera particulièrement scrutée, en l’absence du rapport mensuel sur l’emploi, dont la publication a été officiellement reportée au 11 février. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont progressé de façon inattendue en décembre. Sur le front des valeurs, BNP Paribas a signé un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

BNP Paribas dévoile un résultat net part du groupe de 2,97 milliards d'euros (MdsEUR) au titre du 4e trimestre 2025, en hausse de 28% en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation de 4,84 MdsEUR, en progression de 13,3%.

Eiffage

Eiffage Énergie Systèmes, au travers de sa filiale allemande Salvia, a acquis 100 % de la société HTW Engineers, bureau d'études spécialisé dans les corps d'état techniques. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Salvia visant à consolider son expertise et sa présence sur le marché allemand de l'ingénierie.

Figeac Aéro

Le sous-traitant aéronautique enregistre un chiffre d'affaires de 336,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2025/26, en hausse organique de 12,4%. Le groupe affiche ainsi un 19ème trimestre consécutif de croissance et atteint un nouveau sommet trimestriel.

LightOn

En 2025, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public atteint 1,7 MEUR, en hausse de 54% par rapport à 2024, traduisant une dynamique de croissance soutenue, principalement portée par le marché français.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en décembre en France sera connue à 8h45.

En zone euro, les ventes au détail en décembre seront communiquées à 11h00. Production industrielle en décembre.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera dévoilée à 13h00 avant celle de la BCE à 14h15.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 avant le rapport JOLTS en décembre à 16h00 et les stocks de gaz naturel à 16h30.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1798 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris conclut la journée sur un gain de 1,01%, à 8 262 points, tirée par Air Liquide (5,7%), Renault (5,1%) ou encore Pernod Ricard (5%). La séance a été agitée sur les marchés actions alors qu'il se murmure que la Commission européenne pourrait assouplir son système d'échange de quotas d'émission en prolongeant la distribution de quotas de CO2 aux industriels.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé dans un contexte de repli des valeurs technologiques. Les investisseurs ont pris connaissance d’un rapport ADP faisant état de créations d’emplois inférieures aux attentes en janvier. Par ailleurs, la publication du rapport mensuel américain sur l’emploi, initialement prévue vendredi, a été reportée au 11 février en raison de la fermeture partielle de l’administration fédérale. Côté valeurs, Eli Lilly s’est distingué après ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a progressé de 0,53% et le Nasdaq a reculé de 1,51%.