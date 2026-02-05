 Aller au contenu principal
L'Europe en ordre dispersé avec les résultats, BoE et BCE au menu
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 10:02

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé jeudi ‍en début de séance, au gré des publications de résultats d'entreprises, le rebond du secteur ‌technologique constituant néanmoins un facteur de soutien.

Les investisseurs surveilleront les décisions de la Banque ​d'Angleterre (BoE), à 12h00 GMT, et de la ⁠Banque centrale européenne (BCE), à 13h15 GMT, même si un statu quo sur les ⁠taux est ‍attendu de la part des deux ⁠banques centrales.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 8.284,67 points vers 08h40 GMT. A ​Londres, le FTSE 100 cède 0,19% et à Francfort, le Dax avance de 0,04%.

L'indice EuroStoxx ⁠50 est en hausse de 0,1%, ​le FTSEurofirst 300 recule de 0,05% ​et le Stoxx ​600 abandonne 0,28%

L'indice Stoxx de la technologie avance ​de 2% après ⁠avoir cédé plus de 6% lors des deux dernières séances sur fond de craintes autour de l'essor de l'IA. Sur la même période, ‌Publicis a chuté de 11,3%. Le géant publicitaire regagne 1,7% ce jeudi.

En tête du CAC 40, BNP Paribas gagne 2,8% après des résultats trimestriels jugés rassurants.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité ‌par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
68,53 USD Ice Europ -0,61%
Pétrole WTI
64,22 USD Ice Europ -0,29%
1 commentaire

  • 10:14

    Je ne comprends pas pourquoi la BCE ne baisse pas ses taux, l'inflation est maitrisée et l'économie n'est pas au mieux. Qu'attendent t-ils ?

