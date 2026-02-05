L'Europe en ordre dispersé avec les résultats, BoE et BCE au menu

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé jeudi en début de séance, au gré des publications de résultats d'entreprises, le rebond du secteur technologique constituant néanmoins un facteur de soutien.
Les investisseurs surveilleront les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE), à 12h00 GMT, et de la Banque centrale européenne (BCE), à 13h15 GMT, même si un statu quo sur les taux est attendu de la part des deux banques centrales.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 8.284,67 points vers 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,19% et à Francfort, le Dax avance de 0,04%.
L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 recule de 0,05% et le Stoxx 600 abandonne 0,28%
L'indice Stoxx de la technologie avance de 2% après avoir cédé plus de 6% lors des deux dernières séances sur fond de craintes autour de l'essor de l'IA. Sur la même période, Publicis a chuté de 11,3%. Le géant publicitaire regagne 1,7% ce jeudi.
En tête du CAC 40, BNP Paribas gagne 2,8% après des résultats trimestriels jugés rassurants.
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
