 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ArcelorMittal multiplie son bénéfice net par 2,5 en 2025, ventes en baisse de 1,7%
information fournie par Boursorama avec AFP 05/02/2026 à 10:11

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le sidérurgiste ArcelorMittal a publié jeudi un bénéfice net de 3,15 milliards de dollars pour 2025, contre 1,34 milliard en 2024, et un léger recul de ses ventes (-1,7%) l'an dernier, à 61,35 milliards de dollars, imputé à la baisse du prix de l'acier.

Le géant basé au Luxembourg souligne par ailleurs dans un communiqué que les mesures européennes de protection de l'acier face à la concurrence chinoise redéfinissent "structurellement les perspectives de l'industrie sidérurgique européenne". Il prévoit que cela "redressera la rentabilité" de ses sites.

Son directeur général, Aditya Mittal, dit s'attendre à des effets au second semestre 2026 puis en 2027.

Aditya Mittal, cité dans le communiqué, évoque une "année charnière" en 2025, qui a posé les bases d'un "environnement opérationnel plus favorable à l'avenir" pour l'acier, via un "renforcement de la résilience de l'approvisionnement domestique", contraint par des droits de douane en hausse notamment.

"Cela a conduit un nombre croissant de pays à prendre enfin des mesures pour répondre aux enjeux de compétitivité de leurs industries manufacturières", notamment en Europe, a souligné le dirigeant, qui a salué le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF, ou CBAM en anglais) de l'UE, de même que le plan acier présenté par la Commission européenne, pour protéger le secteur de la concurrence chinoise.

Aux yeux du groupe, moins d'importations signifiera une plus grande utilisation des sites industriels existants, les rendra plus rentables et favorisera un meilleur rendement du capital investi sur place.

"Les bénéfices complets des évolutions de l'environnement réglementaire se matérialiseront progressivement", a estimé Aditya Mittal.

ArcelorMittal n'indique toutefois pas s'il prévoit de débloquer ses investissements en Europe en matière de décarbonation.

Le groupe dit prévoir au total entre 4,5 et 5 milliards de dollars d'investissements en 2026, soit un peu plus qu'en 2025 (4,3 milliards de dollars, dont 1,1 en "projets stratégiques de croissance") et 2024 (4,4 milliards de dollars, dont 1,3 en "projets stratégiques").

La direction Europe du groupe, dont l'action a atteint des plus hauts depuis une quinzaine d'années début 2026, a annoncé la semaine dernière envisager une nouvelle phase de délocalisation vers l'Inde de ses fonctions support (informatique, logistique, maintenance...)

Ce sont potentiellement 20 pays européens "et plus de 5.600 salariés, dont 1.650 pour la France", qui vont être concernés, selon le comité d'entreprise européen du groupe. Cela ne signifie pas que l'ensemble de ces postes seront supprimés, car selon cette source, une première vague de délocalisations toujours en cours sur un périmètre concernant 4.000 emplois s'est traduite par 1.400 suppressions de postes.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )
    Vestas: chiffre d'affaires record et hausse du bénéfice net de 55% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 11:02 

    Le groupe danois Vestas, premier fabricant européen d'éoliennes, a enregistré le chiffre d'affaires "le plus élevé de son histoire" et un bénéfice net qui a grimpé de 55% en 2025 grâce à un carnet de commandes très rempli, selon son rapport annuel publié jeudi. ... Lire la suite

  • Tom Félix le 5 février 2026 à Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    "La Malaisie m'a volé 909 jours": le Français Tom Félix est arrivé à Paris
    information fournie par AFP 05.02.2026 11:00 

    "Très fatigué" mais heureux, le Français Tom Félix, acquitté mardi au terme de son procès en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a atterri jeudi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, après plus de 900 jours de détention et la menace d'une ... Lire la suite

  • USA: Rubio dit que tout accord nucléaire avec la Russie doit inclure la Chine
    USA: Rubio dit que tout accord nucléaire avec la Russie doit inclure la Chine
    information fournie par AFP Video 05.02.2026 10:43 

    Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a déclaré mercredi que tout accord sur le nucléaire avec la Russie doit inclure la Chine, à la veille de l'expiration du traité de désarmement nucléaire New Start entre Moscou et Washington.

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente avant la BCE
    information fournie par AFP 05.02.2026 10:41 

    La Bourse de Paris est stable jeudi, prudente avant l'annonce des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne (BCE) en digérant quelques résultats d'entreprises. Vers 10H20, heure de Paris, l'indice vedette CAC ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank