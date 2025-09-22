 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 835,62
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Prudence en vue en Europe, l'or continue de briller
information fournie par AOF 22/09/2025 à 08:35

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais négatif. Cette semaine sera notamment marquée par la publication demain des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre en Europe et aux Etats-Unis. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en septembre sera dévoilé mercredi. Sur le marchés des changes, l'euro débute la semaine en léger repli. L'once d'or est, lui, bien orienté tandis que les cryptomonnaies sont sous pression.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif, recommandant l'autorisation du Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) chez les adultes et les adolescents. Cette recommandation concerne les personnes âgées de 12 ans et plus présentant une maladie modérée à sévère, ayant une réponse insuffisante aux antihistaminiques H1 (H1AH) et n'ayant jamais reçu de traitement anti-immunoglobuline E (IgE).

Safran

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d’investissement pour une tranche de rachat d’actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d’euros entre le 22 septembre et le 5 décembre. Cette opération sera réalisée conformément à l’autorisation relative au rachat d’actions donnée le 22 mai 2025 par l’Assemblée générale des actionnaires.

Advicenne

Advicenne a publié des comptes semestriels en amélioration. Sur les six premiers mois de l’année, la société biopharmaceutique a vu sa perte opérationnelle courante passer de 1,995 à 1,907 million d’euros. Parallèlement, son chiffre d’affaires total a progressé de 13 % pour atteindre 2,782 millions d’euros. Les ventes de la société ont été portées par la croissance régulière du produit Sibnayal (+18 %, à 1,27 million d’euros).

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de confiance des consommateurs en septembre en zone euro sera connu à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,39% à 1,1743 dollar.

Hier à Paris

Deux jours après l'assouplissement monétaire de la Fed, l'enthousiasme des indices européens est retombé et ils ont fini proches de l'équilibre. La Banque du Japon a laissé ce vendredi ses taux d'intérêt inchangés à 0,5% et annoncé qu'elle allait commencer à vendre ses actifs risqués. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé par téléphone. Selon Bloomberg, le président chinois lui aurait demandé " d’éviter les mesures commerciales restrictives ". Le CAC 40 a perdu 0,01% à 7853 points, alors que l'Eurostoxx 50 a gagné 0,20% à 5467 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé vendredi sur de nouveaux records, 2 jours après la décision de la Fed de reprendre ses baisses de taux. Lors d’un échange téléphonique, le président chinois a demandé à son homologue américain d’éviter les mesures commerciales restrictives. De son côté, Donald Trump a évoqué un entretien " très productif ". Les deux chefs d’État devraient se rencontrer au sommet de l’Apec fin octobre. Le Dow Jones a gagné 0,37% à 46315,27 points et le Nasdaq Composite, 0,72% à 22631,48 points. L'once d'or a progressé de 1,12% à un peu plus de 3719 dollars.

