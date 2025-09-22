Snap en passe d'atteindre son plus haut niveau depuis le sombre rapport du mois d'août

22 septembre - ** Les actions de la société de médias sociaux Snap SNAP.N grimpent de 7,2 % à 8,75 $ dans les échanges de pré-marché

** Les actions sont en passe d'atteindre leur plus haut niveau depuis le début du mois d'août, lorsqu'elles ont annoncé leur plus faible croissance trimestrielle depuis plus d'un an

** SNAP est le sixième titre le plus discuté sur le forum de commerce de détail Stocktwits.com

** Le sentiment des messages sur le titre est "extrêmement haussier", selon la plateforme

** La société est confrontée à une rude concurrence de la part de TikTok, dont l'avenir est suspendu alors que Washington et Pékin cherchent à conclure un accord qui lui permet de continuer à opérer aux États-Unis.

** Depuis le début de l'année, SNAP a perdu 24 % à la dernière clôture