Prudence en vue en Europe, entre résultats, PMI et inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Tandis que la saison des résultats bat son plein des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs vont prendre connaissance des PMI et de l'inflation américaine en septembre. Côté valeurs, l'équipementier aéronautique Safran a relevé ses objectifs 2025 après un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu au troisième trimestre. De son côté, Sanofi a dépassé les attentes trimestrielles et confirmé ses objectifs annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Nexity

Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d'affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% des revenus de l'activité tertiaire à 44 millions d'euros. Cette dernière souffre de "l'effet de base lié aux livraisons d'envergure réalisées en 2024". Les revenus de l'activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel ont reculé de 5% à 1,576 milliard d'euros.

Seb

Seb a dévoilé des comptes trimestriels en recul sur fond de révisions à la baisse de ses perspectives annuelles comme déjà annoncé le 6 octobre. Le chiffre d'affaires ressort en retrait de 3,5% à 1,92 milliard d'euros, au troisième trimestre et en baisse de 1,2% en organique. Le résultat opérationnel d'activité s'affiche en recul de 39,8% à 267 millions d'euros. Seb annonce, par ailleurs, un plan pour renouer avec "la dynamique de croissance du groupe et ses standards de rentabilité", visant environ 200 millions d'économies récurrentes à l'horizon 2027.

Valeo

Valeo a dévoilé un chiffre d’affaires du troisième trimestre de près de 5 milliards d’euros, en croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants. Par zone géographique, l’Europe affiche une surperformance tandis que la Chine s’améliore et réduit significativement son écart de performance avec le marché chinois automobile.Sur cette base, les objectifs 2025 sont confirmés avec un chiffre d’affaires à environ 20,5 milliards d’euros, un Ebitda en % du chiffre d’affaires de 13,5% à 14,5% et une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5%.

Vinci

Vinci a déclaré un chiffre d’affaires de 19,4 milliards d'euros, en hausse de 4,7%, au troisième trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, il atteint 54,3 milliards d’euros, en hausse de 3,7 %. À l’international (58 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 31,4 milliards d’euros, en croissance de 5,3 %. En France (42 % du total), il s'élève à 22,9 milliards d’euros, en hausse de 1,6 %. Le carnet de commandes se situe à 70,6 milliards d'euros, en hausse de 2 % par rapport à fin 2024 et de 6% sur un an, en progression dans chaque pôle.

Les chiffres macroéconomiques

Le moral des ménages en octobre en France sera connu à 8h45.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services seront publiés à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'inflation en septembre sera publiée à 14h30 avant les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services à 15h45. Les ventes de logements neufs en septembre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre seront communiqués à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,1604 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont rebondi, réagissant à une nouvelle série de résultats d'entreprises. Kering a fini à la première place du CAC 40 grâce au repli moins important que prévu de ses ventes au troisième trimestre. A l'inverse STMicroelectronics a fini dernier au sein de cet indice en raison d'un objectif trimestriel de ventes décevants. Le CAC 40 a grappillé 0,23% à 8225,78 points et l'EuroStoxx50 a gagné de 0,59% à 5672,38 points. Cette séance de jeudi a été marquée par la flambée des cours du pétrole à la suite des sanctions infligées par les Etats-Unis au secteur pétrolier russe.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en territoire positif après une nouvelle vague de résultats de sociétés. Tesla a terminé en hausse, effaçant les pertes enregistrées plus tôt en séance, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires record au troisième trimestre mais d'un bénéfice jugé décevant. Sur le front géopolitique la Maison blanche a confirmé que Donald Trump rencontrerait la semaine prochaine son homologue chinois Xi Jinping lors de sa tournée en Asie. Ce qui a rassuré les investisseurs.Le Dow Jones a progressé de 0,31% à 46734 points et le Nasdaq de 0,89% à 22941 points.