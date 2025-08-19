Prudence en vue en Europe avec les négociations sur l'Ukraine et avant Jackson Hole

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi à l'ouverture alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,08% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,05% pour le Dax à Francfort, de 0,11% pour le FTSE à Londres et de 0,09% pour le Stoxx 600.

A l'occasion d'un sommet extraordinaire organisé lundi à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré avoir débuté les préparatifs d'une rencontre entre ses homologues russe et ukrainien en vue d'un accord de paix entre Kyiv et Moscou.

Le président américain s'est aussi engagé à contribuer aux garanties sécuritaires apportées à l'Ukraine, sans que l'on sache dans l'immédiat quelle forme cette aide pourrait prendre.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué un "grand pas en avant" et indiqué que les garanties de sécurité seraient "formalisées sur papier sous une semaine à dix jours".

Le ton des discussions a marqué un net contraste avec la précédente venue de Volodimir Zelensky à la Maison blanche, fin février, qui avait donné lieu à une vive altercation entre les présidents américain et ukrainien. Mais pour l'heure, aucun accord de paix ne semblait à portée de main, d'autant que la question épineuse des concessions territoriales reste en suspens.

L'attention des investisseurs se porte aussi sur le symposium de Jackson Hole qui débutera jeudi et où le président de la Fed, Jerome Powell, doit prendre la parole. Il pourrait conforter, ou non, les anticipations d'une baisse des taux en septembre face à la dégradation du marché du travail aux Etats-Unis.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi avant une semaine marquée par les publications financières des principaux détaillants américains et le symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé 0,08% à 44.911,82 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,01% à 6.449,15 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,03% à 21.629,774 points.

Les contrats à terme sur les trois indices signalent pour l'heure une ouverture en légère baisse mardi pour une séance qui sera marquée par les résultats de Home Depot.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 0,16% à l'approche de la clôture sur des prises de bénéfice après avoir touché un plus haut historique la veille.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,47% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,26%.

La Bourse de Hong Kong s'adjuge 0,23%.

CHANGES/TAUX

Le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence alors que les cambistes attendent le discours, prévu vendredi, de Jerome Powell à Jackson Hole.

L'euro varie peu, à 1,1663 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est aussi inchangé, à 4,3413%.

L'agence S&P Global a confirmé lundi la note de crédit des Etats-Unis à "AA+", estimant que les revenus issus des droits de douane imposés par Donald Trump aux principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis compenseront les effets sur la dette publique de la vaste loi budgétaire promulguée par le président début juillet.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en légère baisse, les investisseurs évaluant les implications des négociations en cours sur l'Ukraine pour le marché pétrolier.

"Une issue qui verrait une diminution des tensions et éliminerait les menaces de droits de douane ou de sanctions [visant la Russie ou les importateurs de pétrole russe] verrait le pétrole dériver vers notre objectif moyen de 58 dollars le baril pour le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026", souligne Bart Melek, responsable de la stratégie des matières premières chez TD Securities, dans une note.

Le baril de Brent recule de 0,6% à 66,2 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,66% à 63 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 19 AOUT

(Rédigé par Blandine Hénault)