Prudence en vue en Europe avec la géopolitique, le commerce et l'inflation US

La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues mardi sur une note prudente avant la publication d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis et après l'arrivée à échéance de la date initiale fixée par Washington à Pékin pour aboutir à un accord commercial durable.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,38% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,36%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,39% et le Stoxx 600 en hausse de 0,20%.

A la veille de la date butoir dans les négociations sur les droits de douane sino-américains, Washington et Pékin ont annoncé prolonger pour 90 jours leur trêve commerciale, s'abstenant de mettre en place des surtaxes réciproques supérieurs à 100%. Cela alimente un optimisme prudent dans les échanges en Asie.

Côté indicateurs économiques, le marché prendra connaissance à 12h30 GMT des chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de juillet alors que les données compilées par LSEG montrent que les traders prévoient actuellement une baisse d'environ 60 points de base des coûts d'emprunt d'ici décembre.

Les investisseurs gardent également un oeil sur la rencontre prévue vendredi en Alaska entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine, censée aboutir à un accord de cessez-le-feu, alors que l'Europe s'emploie à influer la position américaine sur ce dossier où le président ukrainien, Volodimir Zelensky, n'est pas convié.

L'issue de ce sommet pourrait avoir des conséquences multiples sur les marchés financiers, y compris sur le pétrole alors que l'on attend dans le courant de la journée le rapport mensuel de l'Opep et mercredi celui de l'AIE.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse lundi avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et après une prolongation des discussions sur le commerce entre Washington et Pékin.

L'indice Dow Jones a cédé 0,45%, ou 200,52 points, à 43.975,09 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 16,00 points, soit 0,25% à 6.373,45 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 64,62 points, soit 0,30% à 21.385,404 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 2,67% à 42.940,17 points, après avoir atteint en séance un record, soutenu par le compartiment technologique, au lendemain d'un week-end prolongé. Le Topix, plus large, prend 1,53% à 3.070,57 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,28%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,51% et le CSI 300 progresse de 0,60%, la prolongation de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières économies au monde, ayant répondu aux attentes du marché.

"Ce n'est pas une surprise pour les marchés financiers. Les investisseurs supposaient déjà que le délai serait prolongé", commente Zhiwei Zhang, chef économiste chez Pinpoint Asset Management.

Les négociations commerciales prendront des mois et les investisseurs ont déplacé leur attention vers le sommet entre les Etats-Unis et la Russie, qui pourrait avoir des implications importantes pour les marchés financiers, a-t-il ajouté.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule mardi de 0,04% face à un panier de devises de référence avant la statistique sur l'inflation américaine.

L'euro prend 0,11%, à 1,1627 dollar, tandis que la livre sterling grignote 0,06%, à 1,3436 dollar.

Le dollar australien est globalement stable, à 0,6508 dollar américain, après la décision, largement attendue, de la banque centrale australienne d'abaisser mardi son principal taux directeur d'un quart de point, à 3,60% sur fond de ralentissement de l'inflation.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est lui aussi stable, prenant un point de base, à 4,2829%, après un recul de deux points la veille, alors que l'agence Bloomberg a rapporté lundi que deux vice-présidents de la Fed et la présidente de l'antenne de Dallas étaient pressentis pour prendre la présidence de la banque centrale américaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mardi après la prolongation de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, ce qui atténue les craintes d'une escalade susceptible de perturber l'économie et de réduire la demande de pétrole.

Le Brent progresse de 0,51% à 66,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,45% à 64,23 dollars.

OR

L'or rebondit mardi, de 0,30% à 3.353,65 dollars l'once, après un important repli lundi, de 1,6%, lié aux déclarations de Donald Trump selon lesquelles le métal précieux ne serait pas soumis à des droits de douane, ce qui a apaisé le marché.

Les investisseurs attendent désormais avec impatience les données sur l'inflation américaine qui pourraient offrir un meilleur aperçu de la trajectoire de baisse des taux de la Fed.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)