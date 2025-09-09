Prudence en vue en Europe avec l'incertitude politique en France

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi au lendemain de la chute du gouvernement français alors que le reste de la semaine est marquée par de nombreux défis pour les marchés.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,21% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,23%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,02%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,19% et le Stoxx 600 en baisse de 0,16%.

Le Premier ministre français, François Bayrou, a échoué lundi à obtenir la confiance des députés à l'issue d'un vote sans surprise qui a vu les forces d'opposition mettre à exécution leur menace de faire chuter le gouvernement en place depuis neuf mois, ouvrant ainsi une nouvelle crise politique dans l'Hexagone. Il doit présenter dans la matinée sa démission au président Emmanuel Macron.

La France sera par ailleurs confrontée mercredi à une journée de mobilisation dont le slogan est "Bloquons tout", tandis que vendredi l'agence de notation Fitch doit rendre sa décision sur la note de crédit du pays avec le risque d'une dégradation de AA- à un simple A.

Outre le risque politique dans de nombreux pays qui complique les perspectives des marchés des changes et des obligations, les investisseurs surveilleront dans les prochains jours une série de données macroéconomiques en zone euro, aux Etats-Unis et en Chine. Parmi ces données figurent les chiffres de l'inflation en amont de la décision jeudi de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

A WALL STREET

Le Nasdaq a franchi un niveau record lundi, soutenu par la progression de Broadcom, tandis que le S&P 500 a légèrement avancé, les investisseurs pariant sur une prochaine baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour soutenir la croissance économique.

L'indice Dow Jones a gagné 0,25%, ou 114,09 points, à 45.514,95 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 13,65 points, soit 0,21% à 6.495,15 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 98,31 points, soit 0,45% à 21.798,699 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,15% à 43.709,08 points, après avoir franchi pour la première fois le seuil des 44.000 points, soutenu par l'optimisme autour des droits de douane et d'une hausse des dépenses de relance économique. Le Topix, plus large, cède 0,20% à 3.131,93 points.

Les Etats-Unis vont abaisser les droits de douane sur les voitures japonaises de 27,5% à 15% d'ici le 16 septembre, a déclaré mardi le négociateur en chef japonais sur ce dossier, Ryosei Akazawa, dans un message publié sur X.

Les marchés actions japonais restent également bien orientés à la suite à l'annonce de la démission du Premier ministre Shigeru Ishiba, partisan d'une politique budgétaire restrictive. Sanae Takaichi, partisane de mesures de relance et d'assouplissement monétaire, a décidé de se présenter à la course à la direction du Parti libéral-démocrate (PLD), a rapporté lundi soir l'agence de presse Kyodo, citant des sources proches du dossier.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,20%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,29% et le CSI 300 reflue de 0,46%, les indices étant pénalisés par le compartiment technologique STAR50 qui perd près de 2% et le géant de fabrication de puces électroniques SMIC (-8,81%).

A Hong Kong, l'indice Hang Seng Index prend 0,8% après avoir touché un sommet de quatre ans, porté par les anticipations d'une baisse imminente des taux américains, mais la hausse en Chine a marqué une pause, la chute du géant de la fabrication de puces électroniques SMIC 688981.SS ayant terni le sentiment.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises de référence, après être tombé à un creux de sept semaines sur fond d'anticipation d'une baisse des taux de la Fed. Les investisseurs se préparent également à des révisions des indicateurs américaines qui pourraient montrer que le marché de l'emploi est dans une situation pire qu'initialement prévu.

L'euro grignote 0,11%, à 1,1774 dollar, alors que la BCE devrait maintenir jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel. L'appréciation de l'euro est également contenue en raison de la crise politique en France.

La livre sterling s'échange à 1,3575 dollar (+0,24%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,0493%, près de son plus bas de cinq mois. Celui à 30 ans s'affiche à 4,6951, également pratiquement inchangé. Le rendement à deux ans, qui reflète les anticipations de taux à court terme, est lui tombé à un creux de cinq mois, à 3,4966%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mardi. Il est soutenu par les craintes d'un resserrement de l'offre en raison de possibles nouvelles sanctions contre la Russie. L'Opep+ a en outre décidé d'une augmentation plus modeste que prévu de sa production.

Le Brent progresse de 0,73% à 66,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,74% à 62,72 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)