Assystem signe un protocole d'accord avec PTAG
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:41
PTAG est un acteur de référence dans la fourniture de services de gestion de programmes d'investissement et de projets auprès des principaux services publics d'énergie nord-américains, des organismes de gestion des déchets nucléaires et des pionniers en matière de réacteurs modulaires (SMR).
Le protocole d'accord établit un cadre pour la réalisation conjointe de projets et de programmes nucléaires complexes au Canada et aux États-Unis, couvrant les initiatives de construction, de rénovation, de démantèlement, d'approvisionnement en combustible et de gestion des déchets.
'Assystem accompagne les plus grands programmes nucléaires mondiaux depuis plusieurs décennies. Avec PTAG, nous créons un partenariat qui apporte les meilleures pratiques internationales et des capacités d'ingénierie augmentée aux marchés nord-américains, garantissant ainsi aux services publics et aux gouvernements les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et de sécurité énergétique' a déclaré Christian Jeanneau, Vice-Président Exécutif International & Digital.
Valeurs associées
|45,1500 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
A lire aussi
-
(Dans le titre, bien lire "reculent" (pas "grimpent") Les actions de classe B Fox Corp et News Corp reculent mardi en avant-Bourse, après que la famille Murdoch a conclu un accord donnant à Lachlan Murdoch, fils aîné de Rupert Murdoch, proche des Conservateurs ... Lire la suite
-
Magnum Ice Cream Company a déclaré mardi à l'occasion d'une journée des marchés financiers prévoir une croissance organique moyenne de 3% à 5% par an à moyen terme, à partir de 2026, alors que l'activité crème glacée d'Unilever doit être scindée à la mi-novembre. ... Lire la suite
-
Indignation après la découverte d'au moins neuf têtes de cochon devant des mosquées en Ile-de-France
"Une nouvelle et triste étape dans la montée de la haine antimusulmane": au moins neuf têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant des mosquées de la capitale et de la région parisienne, suscitant de vives réactions. Ces têtes de porc, animal considéré ... Lire la suite
-
La production de vin en France devrait augmenter de 3% cette année, en léger rebond après la faible récolte de 2024, mais resterait en retrait de 13% par rapport à la moyenne quinquennale, impacté par la canicule et la sécheresse en août, selon le ministère de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer