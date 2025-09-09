 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,34
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Assystem signe un protocole d'accord avec PTAG
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:41

(Zonebourse.com) - Assystem a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec PTAG en Amérique du Nord.

PTAG est un acteur de référence dans la fourniture de services de gestion de programmes d'investissement et de projets auprès des principaux services publics d'énergie nord-américains, des organismes de gestion des déchets nucléaires et des pionniers en matière de réacteurs modulaires (SMR).

Le protocole d'accord établit un cadre pour la réalisation conjointe de projets et de programmes nucléaires complexes au Canada et aux États-Unis, couvrant les initiatives de construction, de rénovation, de démantèlement, d'approvisionnement en combustible et de gestion des déchets.

'Assystem accompagne les plus grands programmes nucléaires mondiaux depuis plusieurs décennies. Avec PTAG, nous créons un partenariat qui apporte les meilleures pratiques internationales et des capacités d'ingénierie augmentée aux marchés nord-américains, garantissant ainsi aux services publics et aux gouvernements les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et de sécurité énergétique' a déclaré Christian Jeanneau, Vice-Président Exécutif International & Digital.

Valeurs associées

ASSYSTEM
45,1500 EUR Euronext Paris +0,67%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank