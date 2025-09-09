Wall Street vue sans direction, l'Europe sereine malgré l'incertitude politique en France

Un homme marche sur Wall St. à l'extérieur de la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue sans direction et la plupart des Bourses européennes progressent mardi à mi-séance, assimilant sans grand drame la chute du gouvernement de François Bayrou en France, tandis que l'attention se tourne sur les décisions de politique monétaire. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture plutôt stable (-0,01%) pour le Dow Jones, et une légère hausse de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,17% pour le Nasdaq, qui a franchi un niveau record lundi, soutenu par la progression de Broadcom.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,39% à 7.764,65 points vers 10h52 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,36%, touché par les pertes du secteur industriel, et à Londres, le FTSE 100 prend 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,12% et le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 de 0,13%.

Les actifs réagissent à peine à la énième crise politique en France, qui s'est concrétisée lundi soir avec la chute du gouvernement de François Bayrou, qui n'a pas obtenu, comme prévu, la confiance des députés de l'Assemblée nationale sur la question de l'endettement et de la situation budgétaire du pays.

Cependant, les incertitudes sur la stabilité budgétaire de la France persistent après avoir déclenché une vague de ventes d'obligations dans la zone euro la semaine dernière. Les investisseurs seront donc très attentifs vendredi à la décision de l'agence de notation Fitch, qui doit actualiser la note de crédit du pays avec un risque de dégradation, ainsi qu'au choix du président Emmanuel Macron pour le poste de Premier ministre, qu'il a promis "dans les tout prochains jours".

L'agenda macroéconomique est par ailleurs faible mardi en Europe, et les opérateurs concentrent leur attention sur la perspective d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine, ce qui soutient les marchés d'actions.

Le département américain du Travail doit publier à 13h00 GMT une révision préliminaire des chiffres de l'emploi pour les 12 mois jusqu'en mars, des données qui pourraient renforcer l'espoir d'un assouplissement de la part de la Fed après que les données pour juillet et août ont confirmé l'affaiblissement du marché du travail aux Etats-Unis.

La BCE de son côté doit se réunir jeudi et laisser inchangé son taux de dépôt pour la deuxième réunion de politique monétaire consécutive de l'institution.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Interparfums perd 0,1%, le groupe ayant abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, citant les perturbations géopolitiques et l'attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés. Anglo American gagne 8,8% à Londres après avoir annoncé mardi avoir accepté de fusionner avec le groupe canadien Teck Resources, ce qui constituerait la plus importante opération de fusion-acquisition dans le secteur minier depuis plus d'une décennie.

En Italie, Monte dei Paschi di Siena gagne 3,9% après avoir obtenu 62% du capital de Mediobanca MDBI.MI (+3,7%).

Saab perd 4,2% après que Barclays a entamé le suivi du fabricant d'équipements de défense avec une recommandation à "sous-pondérer".

TAUX

Les rendements obligataires enregistrent une légère hausse mardi après les récentes baisses. Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,7 point de base à 4,0627%. Le deux ans grapille 0,8 points de base à 3,5026%.

En Allemagne, le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 2,7 points de base à 2,6656%. Le deux ans gagne 1,3 point de base à 1,9364%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans est quasi inchangé à 3,4761%. Le deux ans avance de 2,3 points de base à 2,0437%.

Le "spread" ou écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans - qui permet de mesurer la prime de risque associée à la dette française - ressort à 81 points de base après avoir touché plus tôt en séance un pic à 83,38, au plus haut depuis mars 2025.

CHANGES Le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence, frôlant son plus bas niveau depuis sept semaines, alors que les investisseurs s'attendent à des révisions des données américaines qui pourraient indiquer une situation du marché de l'emploi plus grave qu'initialement prévu.

L'euro abandonne 0,05% à 1,1756 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole poursuivent mardi leur hausse, soutenue par une augmentation de la production de l'Opep+ inférieure aux prévisions, et alors que sanctions potentielles contre la Russie renforcent les craintes sur l'offre.

Le Brent avance de 0,56% à 66,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,59% à 62,63 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or a atteint un niveau record mardi à 3.659,10 dollars l'once, soutenu par la faiblesse de la monnaie américaine et la baisse des rendements obligataires, alors que les anticipations croissantes d'une baisse des taux de la Fed en septembre stimulent la demande pour le métal précieux.

Il ressort à 3.650,11 dollars à 10h52 GMT.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)