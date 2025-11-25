Prudence en vue en Europe avant une salve d'indicateurs américains

(AOF) - En dépit de la progression de Wall Street hier soir, les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre. Alors que la probabilité d'une hausse des taux en décembre s'élève désormais à 81,1%, selon le FedWatch Tool de CME Group, les investisseurs seront attentifs aux statistiques américaines du jour. Ils attendent notamment les ventes au détail en septembre et la confiance des consommateurs du Conference Board en novembre. A Paris, Eutelsat a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 670 millions d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Wendel

Wendel a annoncé la signature le 24 novembre de l’accord d’acquisition de Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée dans le marché secondaire. La société d'investissement avait annoncé le 24 octobre être entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de contrôle dans Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs. Ces derniers réinvestiraient, dans le cadre de la transaction envisagée, l’intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors.

Verallia

La directrice financière de Verallia, Nathalie Delbreuve, quittera l’entreprise le 28 novembre prochain, après cinq années dans cette fonction. "Le nouveau directeur financier de Verallia a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines", a annoncé le producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Bigben

Bigben a dévoilé un résultat opérationnel semestriel en hausse grâce à Nacon (jeux vidéo) et un refinancement de l’emprunt obligataire échangeable en actions Nacon. Sur la première partie de l'exercice 2025-2026, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a connu une baisse de 16,3% de son résultat net, à 3,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel a, en revanche, progressé de 24,7%, à 4,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,5%, contre 2,8% un an plus tôt à la même époque.

Medincell

Medincell a annoncé avoir obtenu, de la Fondation Gates, une subvention de 3 millions de dollars pour son programme mdc-STM contre le paludisme. Il s’agit d’une formulation injectable d’Ivermectine, active trois mois, conçue pour éliminer les moustiques vecteurs du paludisme lorsqu’ils piquent des personnes traitées. La société de licensing biopharmaceutique précise que si la sécurité, l’efficacité et l’acceptabilité de son produit sont confirmées, il pourrait avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB allemand est resté stable au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, a confirmé Destatis. L'Allemagne affiche une croissance de 0,3% en rythme annuel. "La faiblesse des exportations a eu un effet négatif sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que l'investissement a légèrement augmenté", a expliqué Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

Le moral des ménages français en novembre sera connu à 8h45.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en septembre et les ventes au détail en septembre seront publiés à 14h30. Ils seront suivis de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en septembre à 15 heures et de la confiance des consommateurs du Conference Board en novembre et des promesses de ventes de logements en octobre à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,07% à 1,1530 dollar.

Hier à Paris

Au terme d'une séance particulièrement indécise, la Bourse de Paris a finalement terminer la première séance de la semaine en repli, en cédant du terrain dans les dernières minutes de cotation et recule ce soir de 0,29%, à 7 959,67 points. Les autres places européennes ont connu des fortunes diverses, malgré le retour de l’espoir de voir la Fed baisser ses taux directeurs le 10 décembre. L’EuroStoxx 50 a, de son côté, gagné 0,40%, à 5 537,23 points, et le DAX 40 s’est apprécié de 0,70%, à 23 253,10 points, les deux ont profité de l'envolée du titre Bayer.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse cette première séance d'une semaine, qui sera notamment marquée, jeudi, par la fermeture de Wall Street, Thanksgiving oblige. Le président de la Fed de New York a contribué à raviver les espoirs d'assouplissement en décembre. Les indices ont été soutenus par les valeurs technologiques, et en particulier Alphabet, qui a bénéficié des performances de son modèle d'intelligence artificielle, Gemini 3. Le Dow Jones a gagné 0,44% à 46 448,27 points et le Nasdaq Composite a progressé de 2,69% à 22 872,01 points.