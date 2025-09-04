Prudence en vue en Europe avant l'enquête ADP

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir proches de l'équilibre. Les marchés obligataires, qui ont connu un accalmie hier, seront à surveiller. Les principales statistiques du jour sont américaines, avec en particulier l'enquête ADP sur l'emploi privé en août. Elle sera suivie demain par le rapport officiel sur l'emploi. Les indices des directeurs d'achat de S&P Global et de l'ISM pour le secteur des services seront aussi à surveiller. A Paris, bioMérieux a ajusté ses objectifs annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

bioMérieux

bioMérieux a ajusté ses objectifs 2025 à l'occasion de la publication de ses comptes du premier semestre du fait du recul du marché chinois et de l'amélioration du levier opérationnel. Le spécialiste du diagnostic in vitro cible désormais des ventes en croissance organique de 6 % à 7,5 % contre " au moins 7 % " initialement. Le résultat opérationnel courant contributif (ROCC) est anticipé en progression de 12 % à 18 % à données comparables contre " au moins 10 % " initialement, " soutenu par l'amélioration du levier opérationnel ".

Winfarm

Winfarm a fait état d'une hausse de 4,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 38 millions d'euros. La hausse ressort à 6,4% sur l'ensemble du premier semestre, à 74,5 millions d'euros. La progression de l'activité devrait se traduire par une amélioration de l'Ebitda par rapport à la même période en 2024. Dans ce contexte, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage anticipe une confirmation de cette tendance positive sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Vallourec

Vallourec a annoncé son intention de procéder au remboursement partiel de ses obligations senior à échéance 2032 pour un montant de 82 millions de dollars, soit 10% du montant nominal total des obligations. Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure précise que ce remboursement permet d’optimiser la structure financière du groupe et de réduire les coûts d'emprunt. Vallourec a réaffirmé son objectif de distribuer à ses actionnaires 80 à 100 % de sa génération de trésorerie globale.

Solutions30

Solutions30 a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Elektra Realizacje sp. z o.o., société spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension. " Cette opération marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de Solutions30 Pologne, qui vise à se diversifier dans les services énergétiques après son développement réussi dans les télécommunications au cours des dernières années ", explique le groupe de services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail en juillet en zone euro sont attendus à 11 heures. Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en août sera connue à 14h15. 15 minutes plus tard, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au deuxième trimestre seront dévoilées.

Les indices des directeurs d'achat (S&P Global) pour le secteur des services et Composite en août seront publiés à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,15% à 1,1662 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé la séance sur un rebond grâce à l'apaisement sur le marché obligataire après les agitations de la veille. En zone euro, l’indice PMI composite s’est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Aux Etats-Unis, selon le rapport JOLTS, les créations de postes ont été inférieures aux attentes. Côté valeurs, Derichebourg a occupé la dernière place au sein de l'indice SBF 120 après l'abaissement de son objectif d'Ebitda courant en 2025. Le CAC 40 a gagné 0,86% à 7719 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,69% à 5327 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en légère hausse : le S&P500 a gagné 0,51%. Le segment technologique a bénéficié d'une décision de justice favorable à Alphabet, qui a aussi profité à Apple. Sur le front des statistiques, le nombre d'offres d'emplois a diminué plus fortement que prévu en juillet, selon le rapport JOLTS. Le Dow Jones s'est effrité de 0,05% à 45 271 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,02% à 21 498 points. La Bourse américaine a aussi été soutenue par la baisse des taux longs : le rendement du 10 ans américain a perdu 4 points de base à 4,22%.