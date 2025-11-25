Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, selon l'ACEA

Des voitures en circulation sur une route du centre de Milan

par Marleen Kaesebier

(Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiées mardi.

L'industrie automobile européenne a subi une série de revers cette année, notamment les droits de douane du président américain Donald Trump, un ralentissement du marché chinois et une transition plus lente que prévu vers les VE.

Dernièrement, les inquiétudes concernant une crise potentielle de la chaîne d'approvisionnement en puces autour du fabricant néerlandais Nexperia ont également jeté de l'huile sur le feu.

En parallèle, les exportations chinoises de voitures électriques vers l'Europe sont en hausse.

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont atteint 1,092 million de voitures en octobre. Les principaux marchés, dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont enregistré une augmentation des ventes de voitures neuves par rapport à l'année dernière, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de Volkswagen et de Renault ont augmenté respectivement de 6,5% et 10,6% par rapport à l'année précédente. Les immatriculations de Stellantis ont également progressé de 4,6% en octobre sur un an, bien que celles-ci soient en baisse de 4,7% depuis le début de l'année.

Les ventes de Tesla ont chuté de 48,5% par rapport à l'année précédente, tandis que celles de BYD ont bondi de 206,8%, le groupe chinois détenant désormais 1,6% de parts de marché, contre 0,5% en octobre 2024. Les immatriculations de son compatriote SAIC Motor ont également fait un bond de 35,9% par rapport à l'année dernière.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8%. Les immatriculations de véhicules à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté respectivement de 38,6%, 43,2% et 9,4%, pour représenter collectivement environ 63,9% des immatriculations de l'UE, contre 55,4% en octobre 2024.

Tous les grands marchés ont enregistré des baisses des ventes de véhicules à moteur thermique.

Les ventes globales ont augmenté de 7,8% en Allemagne, 0,5% au Royaume-Uni, 15,9% en Espagne, 2,9% en France et ont baissé de 0,5% en Italie.

"Malgré cette récente dynamique positive, les volumes globaux restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie", a cependant mis en garde l'ACEA.

"La part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 16,4% depuis le début de l'année, mais elle reste inférieure au rythme nécessaire à ce stade de la transition", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Marleen Kaesebier, avec la contribution d'Emanuele Berro ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)