Prudence en Europe ; Wall Street fait sa rentrée
information fournie par AOF 02/09/2025 à 12:30

(AOF) - Les marchés européens s'affichent dans le rouge, la place parisienne résiste grâce au luxe. Wall Street rouvre après un week-end prolongé dû au Labor Day. Les craintes à propos de la dette publique se traduisent par une hausse des taux longs. L'once d'or au comptant a dépassé les 3500 dollars dans la nuit pour atteindre un plus haut historique à un peu plus de 3508 dollars. Le secteur du luxe brille, porté par le relèvement de recommandation de HSBC sur LVMH et Kering. Vers 12h30, le CAC 40 s'effrite de 0,05% à 7704 points tandis que l'EuroStoxx 50 recule de 0,63% à 5333 points.

Reculant de 0,87% à 74,83 francs suisses, Nestlé enregistre une des plus fortes baisses au sein de l'indice SMI, après l'annonce hier du limogeage du directeur général Laurent Freixe. Ce dernier a été remercié suite à " une enquête sur une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, en violation du code de conduite professionnelle de Nestlé ". Le conseil d'administration avait ordonné une enquête supervisée par le président Paul Bulcke et l’administrateur principal indépendant, Pablo Isla, avec le soutien de conseillers juridiques externes indépendants.

A Paris, Kering (+3,63% à 238,15 euros) et LVMH (+3,06% à 519,10 euros) sont très bien orientées ce mardi, occupant respectivement la première et deuxième place de l'indice CAC 40. Les deux actions progressent à la faveur d'une note favorable de HSBC sur le secteur du luxe. La banque britannique a relevé à sa recommandation de Conserver à Acheter sur les deux sociétés françaises. Elle a relevé son objectif de cours de 200 à 300 euros pour Kering et de 535 à 625 euros pour LVMH.

Compagnie Chargeurs Invest (+6,47% à 11,52 euros) caracole en tête du marché SRD alors que le groupe étudie une potentielle cession de Novacel suite à plusieurs manifestations d'intérêt indicatives. Chargeurs "a reçu plusieurs manifestations d'intérêt, sérieuses, pour sa plateforme Matériaux Innovants, intégralement constituée du métier Novacel".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,1% en août contre 2% en juillet selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en août (3,2%, comparé à 3,3% en juillet), suivi des services (3,1%, comparé à 3,2% en juillet), des biens industriels hors énergie (0,8%, stable comparé à juillet) et de l'énergie (-1,9%, comparé à -2,4% en juillet).

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en août sera dévoilé à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en août à 16h00 ainsi que les dépenses de construction en juillet.

A la mi-séance, l'euro cède 0,67% à 1,1631 dollar.

