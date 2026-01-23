Prudence en Europe, les PMI en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine qui aura été très mouvementée sur le plan géopolitique. Les places financières ont clôturé hier dans le soulagement après la suspension des menaces douanières et l’annonce d’un protocole d’accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l’Otan au sujet du Groenland. Les PMI en zone euro et aux Etats-Unis rythmeront ce vendredi. Les ventes au détail ont progressé contre toute attente au Royaume-Uni en décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Argan a publié ses résultats 2025, une année que le groupe a qualifié d' "exceptionnelle ". Sur la période, les revenus locatifs se sont élevés à 212 millions d'euros, en progression de 7%.

GL Events

GL events enregistre une croissance de 7.4% du chiffre d'affaires en 2025 à change constant et de 5.3% par rapport à fin 2024, avec un chiffre d'affaires record de 1,721 milliard d'euros.

Michelin

Michelin a finalisé l'acquisition du groupe Cooley après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction.

Sword Group

Sword Group publie un EBITDA de 10,9 millions d'euros au titre de son 4e trimestre 2025, soit une marge de 12% pour un chiffre d'affaires de 90,8 MEUR, en progression de 12,2% à périmètre et taux de change constants. Sur l'ensemble de l'année 2025, le groupe de services informatiques a ainsi réalisé un EBITDA de 42,9 MEUR, représentant une marge de 12% pour un chiffre d'affaires de 357,7 MEUR, en progression de 12,3% en organique.

Les chiffres macroéconomiques

Le PMI Composite S&P Global en janvier sera connu à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P Global en janvier sera publié à 15h45 avant l'indice Michigan de confiance des consommateurs en janvier à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,14% et s'échange à 1,1737 dollar.

Hier à Paris

L'Europe boursière a clôturé dans le vert sur fond d'apaisement des tensions commerciales après le nouveau revirement opéré hier par Donald Trump qui a renoncé à infliger de nouveaux droits de douane à l'Europe concernant le dossier groenlandais. Le CAC 40 s'est adjugé 0,99%, à 8148,89 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,33%, à 5960,92 points et le Dax de 1,28%, à 24 876,26 points. La tendance est également au vert à Wall Street avec un Nasdaq en croissance de 1,03% vers 17h45.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en hausse. L’annonce d’un protocole d’accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l’Otan au sujet du Groenland a conduit Washington à lever ses menaces douanières. Côté statistiques, l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, est ressorti en ligne avec les attentes en novembre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont établies à 200 000 demandes, en dessous du consensus. Le rendement du 10 ans américain évoluait autour de 4,25% après un pic à 4,31%. Le Dow Jones a progressé de 0,63% à 49384 points et le Nasdaq de 0,91% à 23 436 points.