Zone euro : la croissance du secteur privé se maintient en janvier

( AFP / DANIEL ROLAND )

La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro s'est maintenue à un rythme modéré en janvier, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, s'est établi à 51,5 points ce mois-ci, un niveau identique à celui de décembre.

Un chiffre situé sous la barre des 50 signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

D'un côté, l'activité dans l'industrie a été soutenue par une hausse des carnets de commande, selon un communiqué de S&P Global. Mais de l'autre, le secteur des services a cru à un rythme moins élevé.

"Le rétablissement (de l'économie européenne, ndlr) semble toujours fragile", a commenté Cyrus de la Rubia, économiste à la banque HCOB, partenaire de S&P.

En effet, l'indice pour l'industrie "continue à montrer une faiblesse de l'activité, tandis que la croissance dans les services est un peu plus modérée que le mois d'avant", a-t-il résumé.

Concernant les perspectives, cet expert estime que la croissance atone pourrait se prolonger dans les mois qui viennent, les indicateurs avancés, comme les nouvelles commandes dans l'industrie, ne pointant pas vers des changements importants.