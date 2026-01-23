 Aller au contenu principal
L'IA s'est invitée dans les assemblées générales du CAC 40 en 2025 (étude)
information fournie par Boursorama avec AFP 23/01/2026 à 12:00

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'intelligence artificielle s'est imposée l'an dernier comme un sujet important des discussions dans les assemblées générales (AG) des entreprises du CAC 40, selon une étude publiée vendredi.

Les assemblées générales ont vu la "montée en puissance du sujet de l'intelligence artificielle", selon Bénédicte Hautefort, présidente de la fintech Scalens, qui co-signe ces travaux avec le cabinet d'avocats Herbert Smith Freehills Kramer.

Près de "12% des questions des actionnaires" ont "porté spécifiquement" sur le sujet, a-t-elle expliqué à l'AFP.

Par ailleurs, "toutes les sociétés ont présenté en AG leur stratégie sur l'intelligence artificielle", soit "comme une opportunité, soit pour maîtriser les risques", comme "la montée de nouveaux concurrents ou de nouveaux modèles économiques", a-t-elle ajouté.

Selon le rapport, en 2025, le temps passé à discuter d'IA a atteint en moyenne 10 minutes dans les assemblées générales du CAC 40, davantage que le climat (7 minutes), la gouvernance (8 minutes) ou encore la rémunération des dirigeants (5 minutes).

Pour 2026, le sujet devrait encore "susciter beaucoup de questions et nourrir le dialogue actionnarial", selon Bénédicte Hautefort.

L'an dernier, les entreprises ont aussi dû se "positionner face aux injonctions" de certains investisseurs américains opposés à la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion des entreprises.

Après s'être développé au début des années 2020, l'ESG est la cible d'attaques judiciaires et politiques croissantes aux Etats-Unis, notamment de la part des milieux conservateurs, une tendance que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a accrue.

"On a assisté à des amorces de reculs anti-ESG sur certains sujets", relève Laurence Vincent, associée chez Herbert Smith Freehills Kramer, notamment sur les critères axant la rémunération des dirigeants sur des objectifs liés à l'ESG.

IA: Intelligence artificielle

