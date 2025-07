Prudence en Europe avec le nouveau coup de pression de Trump

(AOF) - Dans le vert hier, à l’exception du FTSE 100 à Londres, les grands indices européens devraient faire preuve de prudence à l’ouverture et sont attendus autour de l’équilibre. Ils devraient mieux résister que leurs homologues américains qui ont nettement reculé hier soir avec la décision de Donald Trump d’envoyer de nombreuses lettres à plusieurs pays pour leur signifier une augmentation de leurs taxes douanières. Le Japon et la Corée du Sud verront par exemple les leurs augmenter de 25 % au 1er août. Au niveau des valeurs, Vallourec sera à surveiller après l’obtention de deux contrats.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aramis Group

Aramis a révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels, malgré une croissance solide au premier semestre. Le groupe table sur une croissance moins forte que prévu sur le deuxième semestre en raison d'un contexte de marché sensiblement au ralenti depuis début avril et des choix délibérés de privilégier la rentabilité unitaire dans certains pays afin de poursuivre l'alignement opérationnel de ses entités sur les standards du groupe.

BNP Paribas

BNP Paribas a annonce qu'elle faisait " évoluer sa gouvernance afin de renforcer son modèle intégré et la transversalité entre ses métiers dans la perspective de son futur plan stratégique ". Ainsi, CPBS (le pôle Commercial, Personal Banking & Services de BNP Paribas) crée en son sein un ensemble réunissant les banques commerciales de la zone euro : la Banque Commerciale en France (BCEF), BNL banca commerciale en Italie, BNP Paribas Fortis (BCEB) en Belgique et BGL BNP Paribas au Luxembourg.

Ipsos

Ipsos a annoncé l'acquisition de la division Santé d'InMoment en Allemagne. Cette opération va permettre à la société française spécialisée dans les études de marché de renforcer son expertise dans ce secteur et de générer de nouvelles opportunités de croissance dans le pays. En outre, cette opération de croissance externe apportera une vraie valeur ajoutée aux clients locaux et internationaux d'Ipsos dans les secteur pharmaceutique et MedTech, qui bénéficieront d'une expertise plus large dans les domaines thérapeutiques et d'un portefeuille méthodologique plus complet.

Vallourec

Vallourec a remporté deux contrats en Irak pour accompagner les opérations de forage des sociétés chinoises CNOOC et PetroChina. Ces accords représentent un chiffre d'affaires potentiel de plus de 130 millions de dollars. Le groupe français sera chargé de fournir des produits OCTG (Oil Country Tubular Goods) en acier carbone et en acier Super-13Cr, équipés de connexions premium VAM. La livraison de ces produits est programmée pour 2025 et 2026.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'excédent de la balance commerciale du mois de mai a été supérieur aux attentes. Il a atteint 18,4 milliards de dollars, contre des attentes à 15,7 et un précédent à 14,6 milliards de dollars.

Les investisseurs attendent désormais à 8h45 la balance commerciale française de mai.

Sur le marché des devises, l'euro est en hausse (+0,21 %) face au billet vert, il se négocie à 1,1735 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en hausse alors que la date butoir du 9 juillet, concernant les négociations commerciales, approche à grands pas. L'administration Trump continue à souffler le chaud et le froid. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Donald Trump, ont cependant eu un "bon échange" par téléphone dimanche. À Paris, Capgemini s'est replié après le rachat de WNS pour 3,3 milliards de dollars. Le CAC 40 a clôturé sur un gain limité de 0,35% à 7723,47 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,93% à 5337,98 points

Hier à Wall Street

Prudents en début de séance, les indices américains se sont ensuite enfoncés dans le rouge, pénalisés par des annonces de Donald Trump sur le commerce. Le président américain a envoyé des lettres annonçant des taxes douanières à de nombreux pays, dont le Japon et la Corée du Sud. Tous les produits importés de ces deux pays aux États-Unis seront par exemple taxés à 25 % à partir du 1er août. Avec ces décisions, le Dow Jones a reculé de 0,94 %, le Nasdaq a cédé 0,92 % et le S&P 500 a perdu 0,79 %.