Prudence en Europe avant la Fed et dans l’attente d’avancées sur la guerre commerciale

(AOF) - Les grandes places européennes sont dans le rouge, à l’exception du Dax en Allemagne, qui est proche de l’équilibre. Les investisseurs ne prennent aucun risque pour le moment ; ils attendent principalement la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire dans la soirée, mais aussi de voir si Chinois et Américains sont capables de s’entendre sur leurs différends commerciaux. A Paris, les perspectives de JCDecaux sont sanctionnées. Vers midi, le CAC 40 cède 0,59 % à 7 651,27 points et l’Eurostoxx 50 perd seulement 0,31 % à 5 246,93 points.

En Europe, le titre Novo Nordisk se distingue à la Bourse de Copenhague (+6,59 % à 470,10 couronnes danoises) les investisseurs préférant se concentrer sur les très bons résultats trimestriels du groupe plutôt que sur la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. Celle-ci était anticipée par le marché. Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires du laboratoire a progressé de 19 %, pour atteindre 78,087 milliards de couronnes danoises, soit 10,47 milliards d'euros.

Le géant BMW (+1,31 % à 75,84 euros) a confirmé ses objectifs financiers annuels. Le groupe allemand estime qu'aux États-Unis, les droits de douane permanents pourraient se traduire par une hausse de l'inflation, mais que certaines hausses tarifaires devraient être temporaires avec des réductions à partir de juillet. Partant, le bénéfice avant impôts devrait être stable et la marge d'exploitation de l'Automobile devrait se situer entre 5 et 7 %, avec un retour sur capitaux investis compris entre 9 et 13 %.

En France, du rouge pour Veolia (-2,50% à 31,62 euros) affiche un des plus forts reculs au sein de l'indice CAC 40 même si le groupe a enregistré une amélioration de sa rentabilité au premier trimestre 2025. Sur cette période, l'Ebitda ressort à 1,695 milliard d'euros, comme attendu (soit +5,5% à périmètre et change constants). L'Ebitda bénéficie de la croissance organique du chiffre d'affaires de 3,9% hors effet prix des énergies, des programmes d'efficacité opérationnelle (91 millions d'euros de gains générés), ainsi que des synergies générées suite à l'intégration de Suez (25 millions d'euros).

De son côté, JCDecaux est délaissé (-8,36 % à 14,36 euros) au lendemain de la publication de revenus trimestriels solides s'accompagnant de perspectives prudentes. Le spécialiste de l'affichage extérieur a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 7% au premier trimestre, dont 5,5% en organique, à 858 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro , les ventes au détail se sont repliées de 0,1 % en mars, conformément aux attentes, après une hausse de 0,2 % en février dernier. En rythme annuel, la progression s'est élevée à 1,5 %, contre des prévisions à 1,6 % et un précédent à 1,9 %.

En France , l'emploi salarié du secteur privé est resté quasiment stable (+9 400 emplois) au premier trimestre 2025, selon un estimation flash de l'Insee. Il avait reculé de 0,3% au quatrième trimestre 2024. L'emploi salarié privé demeure au-dessous de son niveau d'un an auparavant (-0,3 %, soit -69 900 emplois). Il excède en revanche encore largement son niveau d'avant crise-sanitaire, de 5,5 %, soit 1,1 million d'emplois.

Enfin, en Allemagne , les commandes à l'industrie ont progressé de 3,6% en mars, surpassant le consensus d'une hausse de 1,4%.

Aux États-Unis , les investisseurs surveilleront à 16h30 les stocks hebdomadaires de pétrole et plus tard dans la soirée (20h), la décision de la Fed sur sa politique monétaire.

A la mi-séance, l'euro recule légèrement de 0,15 % à 1,1360 dollar