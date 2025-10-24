Prudence en Europe avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement avant la publication, tant attendue, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. En Europe, les indices des directeurs d'achat pour l'Allemagne et la zone euro signalent une accélération de la croissance du secteur privé en octobre. La France a déçu en raison de la crise politique. La saison des résultats continue de battre son plein des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, la publication d'Accor est saluée et l'avertissement de Mersen, sanctionné. Vers 12h00, le CAC 40 perd 0,35% à 8198,43 points et l'EuroStoxx50, s'effrite de 0,01% à 5666,28 points.

En Europe, le groupe suédois de défense Saab (+7,44% à 528,55 couronnes suédoises) bondit et enregistre une des plus fortes hausses du OMXS30 à Stockholm, à la faveur de résultats globalement excellents au troisième trimestre. "Nous avons enregistré une croissance solide dans tous les secteurs d'activité, tandis que la demande du marché reste élevée. Compte tenu de notre solide carnet de commandes et de nos bons résultats depuis le début de l'année, nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab.

A Paris, Accor (+5,50%, à 44,53 euros) signe la meilleure performance du CAC 40 après la publication de son point d’activité trimestriel, le relèvement d’un objectif financier et la possible cotation en bourse de son portefeuille de marques Lifestyle. Au troisième trimestre, Accor a fait preuve de résilience malgré les incertitudes liées au contexte macro-économique et géopolitique et une base de comparaison défavorable du fait des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en France.

Mersen (-19,15%, à 22,80 euros) chute lourdement et signe, de loin, la plus forte baisse du SBF 120 après avoir réduit plusieurs de ses objectifs annuels. Le groupe n'anticipe pas de reprise sur le marché du solaire d'ici la fin de l'année. Mersen table désormais sur des revenus organiques en baisse de 3 à 5% sur l'année, alors qu'auparavant l'objectif allait d'une stabilité à -5%. La marge d'Ebitda courant est attendue autour de 16%, contre de 16 à 16,5% précédemment. En revanche, la marge opérationnelle a été confirmée entre 9 et 9,5%. Enfin, les investissements industriels devraient se situer entre 140 et 150 millions d'euros, contre de 160 à 170 millions d'euros plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a connu en octobre sa plus importante contraction depuis février, pénalisé par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à 46,8, contre 48,1 en septembre. Le PMI pour les services est passé de 48,5 à 47,1 entre septembre et octobre et il était attendu à 48,7. Le PMI le secteur manufacturier est passé de 48,2 à 48,3 entre septembre et octobre et il était attendu à 48,2.

La confiance des ménages se redresse en France en octobre, fait savoir l'Insee ce vendredi. À 90, l’indicateur qui la synthétise augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un maximum historique.

Le secteur privé de la zone euro a connu en octobre sa plus forte expansion depuis 17 mois, soutenu par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 52,2, contre 51,2 en septembre. Il était attendu à 51. Le PMI pour les services est passé de 51,3 à 52,6 entre septembre et octobre et il était attendu à 51,2. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 49,8 à 50 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,8.

Le secteur privé allemand a connu en octobre sa plus forte expansion depuis 29 mois, soutenu par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 53,8, contre 52 en septembre. Il était attendu à 51,6. Le PMI pour les services est passé de 51,5 à 54,5 entre septembre et octobre et il était attendu à 51,1. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 49,5 à 49,6 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,5.

Aux Etats-Unis, l'inflation en septembre sera publiée à 14h30 avant les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services à 15h45. Les ventes de logements neufs en septembre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre seront communiqués à 16h00.

Vers 12h15, l'euro s'effrite de 0,02% à 1,1617 dollar.