Prudence en Europe avant l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a fini en ordre dispersé alors que les investisseurs vont prendre connaissance de l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed qui livrera sa décision de politique monétaire la semaine prochaine. En Allemagne, les ventes au détail sont ressorties meilleures que prévu. L'indice de confiance de l'Université du Michigan sera également à surveiller. Côté valeurs, Derichebourg a signé une performance annuelle solide grâce à Elior.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues

Destia, filiale néerlandaise de Colas (Bouygues), associée à des partenaires, a été choisie par la ville de Vantaa pour la partie ouest des travaux de construction du tramway dans cette ville finlandaise. Destia a reçu l'ordre de service pour la première phase du projet pour un montant d'environ 230 millions d'euros. La valeur totale du projet est estimée à 750 millions d'euros, et la part de Destia s'élève au total à environ 420 millions d'euros.

Danone

Danone a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat pour le rachat d'environ 3,8 millions de ses propres actions. Ce rachat a pour but de compenser les impacts dilutifs résultant des augmentations de capital réservées aux salariés et des plans de rémunération long terme qui seront mis en œuvre en 2026. La période de rachat débutera le 5 décembre 2025, et le programme sera mis en œuvre au cours des prochaines semaines. Les actions rachetées seront allouées aux plans d'actionnariat salarié.

Derichebourg

Derichebourg a déclaré au titre de l'exercice 2024-2025 un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt. Le spécialiste du recyclage des métaux intègre une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%), qui avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 8,5%, à 158,9 millions d'euros (contre 146 millions attendus) tandis que le chiffre d'affaires s'est affiché à 3,34 milliards d'euros (3,31 milliards de consensus), en baisse de 7,5% en rythme annuel.

Ikonisys

Hospitex, filiale italienne détenue à 100% par Aliko Scientific (Ikonisys) a annoncé le lancement du développement de Cytofast Auto, le premier processeur LBC (cytologie en phase liquide) entièrement autorisé et universel. Ce projet ouvre une nouvelle ère pour Hospitex, mais aussi pour l’ensemble du secteur mondial de la cytologie selon le communiqué de presse.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie en Allemagne ​ont augmenté plus que prévu en octobre. Elles ont progressé de 1,5% par rapport au mois précédent contre un consensus de 0,3%. Elles étaient en hausse de 2% en septembre.

En France, la production industrielle en octobre et la balance commerciale en octobre seront publiées à 8h45.

Le PIB au troisième trimestre en zone euro sera connu à 11H00.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en septembre, l'indice des prix PCE en septembre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre seront publiés à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,17% à 1,1665 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a connu une séance relativement calme et a réussi à signer un léger gain de 0,16%, à 8 087,42 points, après deux replis consécutifs qui avaient fait reculer le CAC 40 de 0,59%. Les intervenants n’ont pas vraiment réagi à l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé qui a révélé la destruction de postes, alors que des créations étaient espérées. Cette déception renforce pourtant la probabilité de voir la Fed réduire ses taux dans une semaines. Ailleurs en Europe, Madrid a progressé de 0,76%, à 16 598,90 points, grâce à l’envolée du titre Inditex.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage, qui ont reculé alors qu’une hausse était redoutée, n’ont pas vraiment incité les investisseurs à prendre des risques. Ces derniers semblent se réserver pour la publication, ce vendredi, de l’indice des prix à la consommation des ménages de septembre, l’une des statistiques favorites de la Fed qui se réunira la semaine prochaine. Dans ce contexte, le Dow Jones a reculé de 0,07% à 47850 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,22% à 23505 points.