Prudence en Europe après une vague de résultats contrastés

(AOF) - Les marchés européens sont plongés dans le rouge ce mardi, hormis, le footsie, stable. La prudence est de mise côté investisseurs qui scrutent de près une pluie de résultats et ce, dans l'attente jeudi d'une rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Côté valeurs, BNP Paribas recule après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Après avoir revu à la hausse ses objectifs, Cagemini domine l'indice CAC 40 qui cède 0,06% à 8234 points tandis que l'EuroStoxx 50 fléchit de 0,16% à 5700 points.

En Europe, Novartis (-3,80% à 99,24 francs suisses) est délaissé après sa publication trimestrielle. Le laboratoire a annoncé un chiffre d'affaires net en hausse de 8%, à 13,9 milliards de dollars, porté principalement par les volumes (+16%). Le groupe suisse indique toutefois que la concurrence des génériques a eu un impact négatif de 7 points de pourcentage, notamment aux Etats-Unis sur les produits Promacta, Tasigna et Entresto. Le résultat d'exploitation a progressé de 24%, à 4,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de 23%, à 3,9 milliards de dollars.

Au sein d'un marché parisien en légère baisse, Capgemini (+5,07% à 135,07 euros) caracole en tête de l'indice CAC 40 après avoir signé une performance au troisième trimestre meilleure que prévu avec un chiffre d’affaires de 5,393 milliards d’euros, en hausse de 0,3%, ou de 2,9% à taux de change constants. Dans ce contexte favorable, le spécialiste de la transformation business et technologique a relevé sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires, qui devrait être comprise entre 2 et 2,5%, à taux de change constants.

BNP Paribas (-2,64%, à 67,36 euros) a dévoilé, au troisième trimestre 2025, des résultats que le groupe a qualifié de "solides" et "en ligne avec son objectif de résultat net 2025 supérieur à 12,2 milliards d'euros". Mais, à la vue des dégagements que subit le titre, les investisseurs semblent déçus. Sur la période de juillet à septembre, les revenus ont connu une croissance de 5,3%, à 12,569 milliards d'euros, alors que le consensus visait 12,8 milliards d'euros. De son côté, le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 4,959 milliards d'euros, en hausse de 4,9%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice S&P/CS Composite sera publié à 14h00 avant la confiance des consommateurs en octobre et les ventes de logements neufs en septembre, à 15h00.

A la mi-séance, l'euro glane 0,12% à 1,16642 dollar.