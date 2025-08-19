Prudence attendue à Wall Street avant Jackson Hole et des avancées sur la guerre Russie/Ukraine

(AOF) - À l’image de la veille, les indices américains devraient faire preuve d’hésitations à l’ouverture et ouvrir autour de l’équilibre. Le symposium de Jackson Hole débutera jeudi : le discours de Jerome Powell, président de la Fed, sera particulièrement attendu. Les intervenants attendent également des avancées dans les négociations diplomatiques pour trouver un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. En attendant, il vont digérer des données contrastés dans le secteur de la construction. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq sont quasiment à l'équilibre.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en ordre dispersé, dans l’attente du symposium de Jackson Hole qui débutera jeudi,et au cours duquel le discours du président de la Fed des États-Unis sera particulièrement scruté. Les investisseurs ont également limité les prises de risque avant le début du sommet au sujet de l’Ukraine qui a eu lieu lundi soir. Aucun accord de paix n’a encore été trouvé, mais une rencontre entre les présidents de la Russie et de l’Ukraine devrait avoir lieu prochainement. Le Dow Jones a cédé 0,08 %, le S&P 500 a perdu seulement 0,01 %, alors que le Nasdaq a grappillé 0,03 %.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, au mois de juillet, les mises en chantier ont progressé de 5,2%, à 1,428 million d’unités, contre 1,358 million en juin (chiffre révisé à la hausse). Les analystes s’attendaient à un repli autour de 1,290 million.

Selon des données préliminaires, aux États-Unis, le nombre de permis de construire attribué a reculé de 2,8% au mois de juillet, à 1,354 million d’unités. Les analystes s’attendaient à une quasi-stabilité à 1,390 million, après 1,393 au mois de juin.

Les valeurs à suivre

Home Depot

Home Depot a dévoilé des comptes trimestriels un peu moins bons que prévu. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, le distributeur de produits de bricolage a dégagé un bénéfice net de 4,551 milliards de dollars, contre 4,561 milliards de dollars un an plus tôt. Par action, le bénéfice ajusté et dilué non-GAAP a atteint 4,68 dollars, contre 4,67 dollars au deuxième trimestre 2024, mais les analystes tablaient sur une progression à 4,72 dollars.

Intel

Intel et SoftBank ont annoncé la signature d'un accord d'achat de titres, aux termes duquel SoftBank investira deux milliards de dollars des actions ordinaires Intel. Cet investissement intervient alors que les deux sociétés renforcent leur engagement à investir dans les technologies de pointe et l'innovation en matière de semi-conducteurs aux États-Unis. La holding japonaise versera 23 dollars par action ordinaire Intel.

Linde

Le 1er août, Linde a dévoilé des résultats trimestriels encourageants. Sur la période d'avril à juin, son chiffre d'affaires a progressé de 2,76%, à 8,495 milliards de dollars. Le bénéfice net est en hausse de 6,19%, à 1,766 milliard de dollars. Pour Berenberg, le spécialiste des gaz industriels paraît toujours solide, alliant une certaine résistance face aux difficultés de la production industrielle mondiale et à une politique de prix résiliente face à l'inflation.

Nvidia

Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, Nvidia développerait une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour la Chine. Ce nouveau produit devrait être plus puissant que la puce H2O actuellement autorisée à la vente dans le pays. Nvidia est victime de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, notamment à cause des restrictions de ventes imposées par le gouvernement de Donald Trump.

Medtronic

Medtronic a bien débuté son exercice fiscal 2025/2026 avec des résultats globalement supérieurs aux prévisions. Sur le premier trimestre clos le 25 juillet, la société spécialisée dans les technologies médicales a vu son bénéfice net atteindre 1,047 milliard de dollars, quasi-stable par rapport à la même période un an plus tôt où il s'était élevé à 1,049 milliard de dollars. Le bénéfice dilué par action non-GAAP a atteint 1,26 dollar, contre des attentes à 1,23 dollar. Quant au chiffre d'affaires trimestriel, il a progressé de 8,38%, à 8,578 milliards de dollars.

Palo Alto Networks

Les revenus annuels de Palo Alto Networks sur l'exercice 2024/2025 ont augmenté de 15% sur un an pour atteindre 9,22 milliards de dollars. Ils ont dépassé les attentes du groupe qui anticipait des revenus entre 9,17 et 9,19 milliards de dollars. Le résultat opérationnel passe de 684 millions de dollars à 1,24 milliard de dollars. La marge brute ressort à 6,76 milliards de dollars, contre 5,96 milliards de dollars un an auparavant. En revanche, le bénéfice net recule passant de 2,57 milliards à 1,13 milliard de dollars. Par action, le bénéfice passe de 4,04 à 1,71 dollar sur un an.