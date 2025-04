Prudence à venir des marchés européens, les résultats d'entreprises continuent de pleuvoir

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait perdre 0,17%. Les investisseurs restent toujours attentifs à l'évolution de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et des droits de douane. Les marchés seront encore animés par les résultats d'entreprises. Ce matin, Capgemini a annoncé le maintien de ses perspectives financières pour 2025 après une légère croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Côté statistiques, les données sur la confiance des consommateurs en zone euro seront publiées à 11h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Capgemini s'élève à 5,553 milliards d’euros, en croissance de 0,5% à taux de change courants et en recul limité de 0,4% à taux de change constants. Cette amélioration de 0,7 point par rapport à la croissance publiée pour le quatrième trimestre 2024 est principalement tirée par les régions Amérique du Nord et Royaume-Uni et Irlande. Les prises de commandes enregistrées sur ce premier trimestre s'élèvent à 5,884 milliards d'euros, en hausse de 2,8% à taux de change constants par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

Imerys

Le résultat net, part du groupe, d'Imerys au premier trimestre 2025 s'élève à 23 millions d'euros contre 69 millions d'euros l'année précédente. Ce repli s'explique par l'effet de périmètre et la diminution de la contribution des coentreprises. L'Ebitda ajusté ressort à 128 millions d’euros, soit un repli de 31,9%. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires sur les trois premiers mois de l'année 2025 a progressé de 0,7% à 871 millions d'euros, ce qui constitue le quatrième trimestre consécutif de croissance organique pour le groupe.

Lumibird

Le spécialiste mondial du laser a vu chiffre d'affaires trimestriel progresser de 12,4 %, ou 11,7 % à périmètre et change constants, pour s'élever à 49,4 millions d'euros. La division Photonique de Lumibird a dégagé une croissance de 15,8 %, à 23,9 millions d'euros, grâce à l'activité Défense/Spatial, tandis que l'activité Médical a vu ses ventes augmenter de 8,6 %, à 25,5 millions d'euros. Au niveau des perspectives, Lumibird n'attend pas d'impact significatif du relèvement des barrières douanières.

Schneider Electric

Schneider Electric a confirmé son objectif d'une croissance organique de l'Ebita ajusté 2025 comprise entre 10 % et 15 %. Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation explique que " cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge ". La croissance interne de son chiffre d'affaires est attendue entre 7 % et 10 % et la croissance organique de la marge d'EBITA ajusté anticipée entre 50 et 80 points de base.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur la confiance des consommateurs et l'indice du sentiment économique en avril en zone euro seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur la balance commerciale en mars seront publiées à 14h suivi à 15h de l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en mars.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de Conference Board en avril et le Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en mars seront dévoilées à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,25% à 1,1394 dollar.

Hier à Paris

En l'absence de nouvelles informations dans la guerre commerciale que se livrent chinois et américains, les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le vert. Le CAC 40 a ainsi aligné une cinquième hausse consécutive avec un gain ce soir de 0,50 % à 7573,76 points. Dans le même temps, l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,26 % à 5167,34 points. On notera les différentes performances de Lisbonne (- 1,01 %) et Madrid (+ 0,65 %) alors que la péninsule ibérique et une partie du sud de la France ont été touchées par une coupure d'électricité importante.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôture en ordre dispersé cette première séance de la semaine qui sera très intense. De nombreuses statistiques seront dévoilées : croissance au premier trimestre, rapport sur l’emploi en avril. Côté valeurs, les nombreuses publications de résultats animeront les marchés : Visa, Coca-Cola, Microsoft, Apple, Amazon, Exxon… Tout développement sur le front de la guerre commerciale animera également Wall Street. A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,28% à 40227,59 points alors que le Nasdaq Composite a reculé de 0,10% à 17366,13 points.