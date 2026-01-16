Proximus apporte des changements dans sa gouvernance
L'organisation B2B couvrira l'ensemble du portefeuille des activités dédiées aux entreprises, des PME aux grandes entreprises et au secteur public (Proximus NXT). Renaud Tilmans dirigera cette activité en tant que B2B Lead, tout en restant membre du Leadership Squad.
En tant que B2C & AI Lead, Jim Casteele supervisera, en plus de ses responsabilités actuelles, le programme transversal de transformation IA, dont l'objectif consiste à aligner toutes les initiatives, la stratégie et les améliorations de processus en matière d'IA.
Donatienne Goemans rejoindra le Leadership Squad en tant que Customer Operations Lead. Jeroen Verbruggen a été désigné IT Lead et membre du Leadership Squad. Enfin, Anne-Valérie Heuschen est nommée secrétaire générale du groupe.
