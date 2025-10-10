Protagonist Therapeutics bondit après que les médias ont rapporté que J&J était en pourparlers pour acheter l'entreprise

10 octobre - ** Les actions de Protagonist Therapeutics

PTGX.O augmentent de 28,3 % pour atteindre un record historique de 86 dollars

** Johnson & Johnson JNJ.N est en discussion pour acheter PTGX, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet

** Un accord n'est pas garanti et les détails exacts des discussions n'ont pas pu être révélés - WSJ

** PTGX a une valeur de marché de 4,17 milliards de dollars à la dernière clôture - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 71,4 % depuis le début de l'année