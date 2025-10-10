 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 922,50
-1,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Protagonist Therapeutics bondit après que les médias ont rapporté que J&J était en pourparlers pour acheter l'entreprise
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** Les actions de Protagonist Therapeutics

PTGX.O augmentent de 28,3 % pour atteindre un record historique de 86 dollars

** Johnson & Johnson JNJ.N est en discussion pour acheter PTGX, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet

** Un accord n'est pas garanti et les détails exacts des discussions n'ont pas pu être révélés - WSJ

** PTGX a une valeur de marché de 4,17 milliards de dollars à la dernière clôture - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 71,4 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
191,505 USD NYSE +0,24%
PROTAGONIST THER
89,1900 USD NASDAQ +33,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank