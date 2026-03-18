Protagonist grimpe après l'approbation par la FDA d'un médicament oral contre le psoriasis

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18 mars - ** Les actions de Protagonist Therapeutics

PTGX.O augmentent de 4,4 % à 101,50 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments a déclaré que la FDA américaine avait approuvé le médicament oral Icotyde, développé conjointement avec son partenaire Johnson & Johnson

JNJ.N , qui procure une amélioration cutanée chez les patients atteints d'une forme de psoriasis en plaques

** L'Icotyde a été découvert conjointement par les scientifiques de Protagonist et de JNJ, Protagonist étant responsable des premières phases de développement et Johnson & Johnson assumant la responsabilité de la poursuite du développement et de la commercialisation

** PTGX déclare que l'approbation de la FDA a déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars, ajoutant qu'elle est éligible pour recevoir des redevances de 6 à 10 % sur les ventes et jusqu'à 580 millions de dollars en paiements d'étape futurs

** L'action PTGX a plus que doublé en 2025