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Protagonist grimpe après l'approbation par la FDA d'un médicament oral contre le psoriasis
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de Protagonist Therapeutics

PTGX.O augmentent de 4,4 % à 101,50 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments a déclaré que la FDA américaine avait approuvé le médicament oral Icotyde, développé conjointement avec son partenaire Johnson & Johnson

JNJ.N , qui procure une amélioration cutanée chez les patients atteints d'une forme de psoriasis en plaques

** L'Icotyde a été découvert conjointement par les scientifiques de Protagonist et de JNJ, Protagonist étant responsable des premières phases de développement et Johnson & Johnson assumant la responsabilité de la poursuite du développement et de la commercialisation

** PTGX déclare que l'approbation de la FDA a déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars, ajoutant qu'elle est éligible pour recevoir des redevances de 6 à 10 % sur les ventes et jusqu'à 580 millions de dollars en paiements d'étape futurs

** L'action PTGX a plus que doublé en 2025

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
235,470 USD NYSE -1,11%
PROTAGONIST THER
96,9000 USD NASDAQ -0,34%
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