Prosus poursuit son désengagement de Delivery Hero
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 08:29
L'opération a été réalisée au prix de 22 EUR par action, soit une prime d'environ 10% par rapport au dernier cours de clôture et de 22% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours au 8 mai 2026. Le produit brut de la transaction s'élève à près de 335 MEUR.
Cette cession constitue une nouvelle étape dans la mise en oeuvre des engagements pris par Prosus auprès de la Commission européenne dans le cadre du rachat de Just Eat Takeaway.com, approuvé en août 2025 sous condition d'une réduction significative de sa participation dans Delivery Hero.
Le groupe néerlandais avait déjà cédé en avril dernier une part de 4,5% de Delivery Hero à Uber.
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