Prosus cède à Uber une participation de 4,5% dans Delivery Hero pour €270 mlns

Le logo de Delivery Hero au siège de la société à Berlin

L'investisseur ‌technologique néerlandais Prosus a annoncé ​vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% ​dans la société allemande Delivery Hero ​à Uber pour environ ⁠270 millions d'euros.

Prosus vend 13,6 ‌millions d'actions de Delivery Hero au prix unitaire de ​20 ‌euros, ramenant ainsi sa ⁠participation de 26,3% à 21,8%.

Cette cession permet à Prosus de se ⁠conformer aux ‌conditions fixées par la ⁠Commission européenne pour son ‌acquisition de Just Eat ⁠Takeaway, qui exigeaient une réduction de ⁠sa ‌participation dans Delivery Hero afin de ​répondre aux ‌préoccupations en matière de concurrence dans le secteur ​de la livraison de repas.

Vers 08h07 GMT, le ⁠titre Prosus était stable, tandis que Delivery Hero progressait de 1,34%.

(Rédigé par Raechel Thankam Job, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)