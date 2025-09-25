 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 760,35
-0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Prospect Capital augmente après l'achat d'actions d'un million de dollars par son directeur général
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société de développement commercial Prospect Capital PSEC.O augmentent de 2,3 % à 2,67 $ avant le marché

** Le directeur général John Barry a acheté pour 997 219 $ d'actions de PSEC, selon le dépôt réglementaire mercredi

** Les participants au marché ont tendance à suivre l'activité commerciale des dirigeants, car les investisseurs pensent que les initiés peuvent avoir une vision plus claire des perspectives de l'entreprise

** Le seul analyste couvrant l'action a une note de "vente" et une prévision de 2,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action PSEC a baissé de 39,4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PROSPECT CAPTL
2,6100 USD NASDAQ +0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank