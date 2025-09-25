Prospect Capital augmente après l'achat d'actions d'un million de dollars par son directeur général

25 septembre - ** Les actions de la société de développement commercial Prospect Capital PSEC.O augmentent de 2,3 % à 2,67 $ avant le marché

** Le directeur général John Barry a acheté pour 997 219 $ d'actions de PSEC, selon le dépôt réglementaire mercredi

** Les participants au marché ont tendance à suivre l'activité commerciale des dirigeants, car les investisseurs pensent que les initiés peuvent avoir une vision plus claire des perspectives de l'entreprise

** Le seul analyste couvrant l'action a une note de "vente" et une prévision de 2,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action PSEC a baissé de 39,4% depuis le début de l'année