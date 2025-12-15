 Aller au contenu principal
ProSiebenSat.1 cède son portail météo en ligne wetter.com
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 13:47

Dans le cadre de sa stratégie de concentration sur le divertissement, ProSiebenSat.1 Media fait part de la cession de son portail météo en ligne wetter.com à FUNKE Mediengruppe, les termes financiers de cette transaction n'étant pas précisés.

Le groupe de médias audiovisuels allemand rappelle avoir cofondé wetter.com en 2000 en tant que partenaire média, puis en avoir acquis la pleine propriété en 2014 pour l'intégrer ensuite dans sa division digitale.

wetter.com est l'un des 2 principaux portails météo en ligne dans la région germanophone et en Europe. Il est actif sur 15 marchés européens sous des domaines spécifiques à chaque pays tels que tiempo.es et weather24.com.

ProSiebenSat.1 utilisera les recettes de la transaction pour améliorer sa base financière et réduire davantage ses passifs financiers. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, la cession devrait être finalisée au 1er trimestre 2026.

Valeurs associées

PROSIEBENSAT.1
4,6680 EUR XETRA -0,47%
