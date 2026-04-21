ProSieben vend son activité de création numérique en Amérique du Nord

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Le diffuseur allemand ProSiebenSat.1

PSMGn.DE a déclaré mardi avoir vendu son activité nord-américaine axée sur les créateurs de contenu et les podcasts, exploitée sous la marque Studio71 US, à la société américaine de contenu numérique Fixated.

* En conséquence, ProSieben s'attend désormais à une baisse modérée des revenus du groupe en 2026, par rapport à la légère baisse prévue précédemment .

* Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction, qui a été conclue lundi.

* La vente comprend la marque américaine Studio71 et toutes ses filiales.

* Studio71 US, qui faisait partie de ProSieben depuis 2015, exploite un vaste réseau de créateurs de contenu et une activité de podcast en Amérique du Nord.

* Les activités de Studio71, indépendantes sur le plan opérationnel dans les pays germanophones, continuent de faire partie du groupe ProSiebenSat.1.

* Après son rachat par la société italienne MFE MFEB.MI à l'automne 2025, le radiodiffuseur s'est concentré sur les activités de divertissement et s'est délesté de plusieurs activités non essentielles.