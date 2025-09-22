 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PROS Holdings bondit après l'opération de privatisation de Thoma Bravo pour 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de la société de logiciels de tarification SaaS PROS Holdings PRO.N en hausse de 39,9 % à 22,95 $

** La société de capital-investissement Thoma Bravo rachète PROS Holdings pour une valeur de 1,4 milliard de dollars

** Les actionnaires de PROS recevront 23,25 $ par action en espèces

** L'opération permettra à PROS de bénéficier de l'expertise opérationnelle et de la grande expérience sectorielle de Thoma Bravo

** L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de 2025

** En incluant les mouvements de la séance, PRO est en hausse de 4,51 % depuis le début de l'année

