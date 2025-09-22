PROS Holdings bondit après l'opération de privatisation de Thoma Bravo pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** Les actions de la société de logiciels de tarification SaaS PROS Holdings PRO.N en hausse de 39,9 % à 22,95 $
** La société de capital-investissement Thoma Bravo rachète PROS Holdings pour une valeur de 1,4 milliard de dollars
** Les actionnaires de PROS recevront 23,25 $ par action en espèces
** L'opération permettra à PROS de bénéficier de l'expertise opérationnelle et de la grande expérience sectorielle de Thoma Bravo
** L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de 2025
** En incluant les mouvements de la séance, PRO est en hausse de 4,51 % depuis le début de l'année
